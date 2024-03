Morata obawia się jednego piłkarza Barcelony. “Oby nie miał swojego dnia”

IMAGO / Goal Sports Images Na zdjęciu: Alvaro Morata

Hitem 29. kolejki La Ligi jest pojedynek Atletico Madryt z FC Barceloną

Obie strony mają w tym starciu sporo do zyskania – i do stracenia

Alvaro Morata liczy na to, że w najlepszej formie nie będzie Joao Felix

“Felix to wielki piłkarz”

Atletico Madryt w niedzielę czeka wielki test. Na Civitas Metropolitano przyjedzie FC Barcelona. Każda ze stron walczy o wielką stawkę. Gospodarze chcą znów wyprzedzić Athletic i awansować na czwarte miejsce w tabeli. Z kolei ewentualny triumf Blaugrany pozwoli jej wyprzedzić Gironę FC i kontynuować skomplikowaną pogoń za Realem Madryt.

Przed pierwszym gwizdkiem głos zabrał Alvaro Morata.

– Nie wiem, jak kibice przyjmą Joao Felixa. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie on rozgrywał dobrego spotkania pod względem piłkarskim. To wielki zawodnik. Do tego to dobry chłopak, a każdy pisze samodzielnie swoją historię – powiedział hiszpański napastnik.

Co ciekawe, reprezentant Portugalii nie może być nawet pewien miejsca w wyjściowym składzie. Faktem jest jednak, że jesienią rozegrał przeciwko Rojiblancos swój jeden z najlepszych meczów w barwach Blaugrany. Strzelił wówczas jedynego gola, który dał jego drużynie niezwykle ważne punkty i prestiżowe zwycięstwo.

Felix rozegrał w tym sezonie 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i pięć asyst.

