Atletico Madryt w niedzielę podejmie na swoim stadionie FC Barcelonę. Przed kilkoma dniami obie ekipy zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, więc do bezpośredniego starcia podejdą w dobrych humorach. Prezentujemy przewidywane składy na ten mecz.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Joao Felix

W niedzielę odbędzie się hit La Ligi. Atletico Madryt podejmie FC Barcelonę

Xavi Hernandez planuje postawić na ten sam zespół, który zapewnił awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Waha się tylko w kwestii jednego zawodnika

Prezentujemy przewidywane składy na mecz Atletico – FC Barcelona

Przewidywane składy na mecz Atletico Madryt – FC Barcelona

Bezapelacyjnym hitem 29. kolejki La Ligi będzie pojedynek Atletico Madryt z FC Barceloną. Pomijając sam aspekt prestiżowy, mecz ten będzie miał dla obu ekip wielkie znaczenie. W sobotę, bowiem, wygrał Real Madryt, a przegrała Girona FC. Dla Blaugrany to oznacza, że po zwycięstwie wskoczy na drugie miejsce w tabeli – a Królewscy nie zwiększą swojej przewagi. Z kolei Athletic wyprzedził w stawce Rojiblancos. Awans do czołowej czwórki to plan minimum dla podopiecznych “Cholo”. A na kogo Argentyńczyk postawi w niedzielę?

Między słupkami ujrzymy Jana Oblaka. Przed nim wystąpią Stefan Savić, Axel Witsel i Reinildo Mandava. Pięcioosobową drugą linię powinni zaś stworzyć Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Koke, Lucas Barrios i Samuel Lino. W duecie napastników najprawdopodobniej zobaczymy zaś Alvaro Moratę i Memphisa Depaya. Antoine Griezmann po rozegraniu ponad stu minut przeciwko Interowi, nie jest jeszcze w najlepszej kondycji.

Xavi zamierza zaś postawić na skład bardzo podobny do tego, który zapewnił mu awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W bramce zagra zatem Marc-Andre ter Stegen. Dostępu do jego bramki chronić będą zaś Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Joao Cancelo. W pomocy wystąpią Andreas Christensen, Ilkay Guendogan oraz Fermin. Jedyna wątpliwość pojawia się w ataku. Występ Roberta Lewandowskiego i Lamine’a Yamala wydaje się pewny. Raphinhę zastąpi jednak najprawdopodobniej Joao Felix. Portugalczyk jest bowiem niezwykle zmotywowany na starcie ze swoim pracodawcą. Jesienią, na Stadionie Olimpijskim, zdobył jedynego gola, który zapewnił Barcelonie prestiżowe zwycięstwo.

Przewidywane składy na mecz Atletico Madryt – FC Barcelona:

Atletico Madryt: Oblak – Savić, Witsel, Mandava – Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino – Morata, Memphis

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo – Christensen, Fermin, Guendogan – Yamal, Lewandowski, Felix

Początek starcia już o godzinie 21:00.

