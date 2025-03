Modrić zbliża się do końca kariery. Zdradził wymarzony scenariusz

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić marzy o zakończeniu kariery w Realu Madryt

Luka Modrić we wrześniu będzie obchodził 40. urodziny. Mimo to legendarny pomocnik nie myśli jeszcze o przejściu na emeryturę. Przynajmniej nie w najbliższych miesiącach. Choć umowa Chorwata z Realem Madryt obowiązuje do czerwca, to piłkarz wyraził chęć pozostania na Santiago Bernabeu w kolejnym sezonie.

Plany na przyszłość Modricia pokrywają się z zamiarami Królewskich. Florentino Perez jest otwarty, aby zaproponować pomocnikowi przedłużenie kontraktu o dodatkowy rok. Jeśli tak się stanie, to nadchodząca kampania będzie 14. sezonem zawodnika w klubie.

Zobacz wideo: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Ostatnio sześciokrotny zdobywca Ligi Mistrzów udzielił wywiadu portalowi Telefoot. W rozmowie poruszony został temat zakończenia kariery. Modrić zdradził, że jego plan się nie zmienił, a przejście na emeryturę w Realu Madryt byłoby dla niego spełnieniem marzeń.

– Chciałbym zakończyć karierę w Realu Madryt. To byłoby dla mnie spełnienie marzeń – powiedział Modrić w rozmowie z portalem Telefoot.

Mimo zaawansowanego wieku Modrić regularnie otrzymuje szanse od Carlo Ancelottiego. W trwających rozgrywkach wystąpił w 44 meczach, w których zdobył cztery gole i zaliczył cztery asysty. Łącznie w barwach Los Blancos rozegrał aż 579 spotkań.

Oprócz sześciu zwycięstw w Lidze Mistrzów ma na swoim koncie również cztery mistrzostwa Hiszpanii czy pięć triumfów w Klubowych Mistrzostwach Świata. W 2018 roku został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie, otrzymując prestiżową Złotą Piłkę.