Mocne zagranie Griezmanna, Francuz dał upust emocjom

fot. Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann to bez wątpienia zawodnik, budzący różne emocje

Piłkarz ostatnio zareagował na krytyczne komentarze na swój temat

Reprezentant Francji ma kontrakt do 2026 roku ważny z Atletico Madryt

Antoine Griezmann o krytyce

Antoine Griezmann według wielu opinii nie wykorzystuje swojego potencjału. Ostatnio napastnik reprezentacji Francji i Atletico Madryt w mocnych słowach odniósł się do krytycznych głosów na swój temat.

“Każdy, kto mnie krytykuje, nie rozumie piłki nożnej” – napisał Griezmann na swoim profilu na Instagramie.

Francuski zawodnik po raz pierwszy trafił do Atletico w 2014 roku. Griezmann dołączył do stołecznej ekipy po transferze z Realu Sociedad. Przez pięć lat grał w szeregach Los Colchoneros. Następnie zawodnik trafił do FC Barcelony. Tymczasem w 2021 roku wrócił do Atletico.

W tej kampanii Griezmann wystąpił w 38 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 19 bramek i zaliczył siedem kluczowych podań. Aktualna umowa Francuza z klubem z Wanda Metropolitano obowiązuje do 2026 roku.

