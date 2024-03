Didier Deschamps skomentował oświadczenie Kyliana Mbappe

fot. Imago / PHOTOPQR / LE PROGRES / MAXPPP / Stephane GUIOCHON Na zdjęciu: Didier Deschamps

Nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe

Ostatnio na temat zawodnika wypowiedział się Didier Deschamps cytowany przez TeleFoot

Zawodnik łączony jest przez media z przeprowadzką do madryckiego Realu

Didier Deschamps o przyszłości Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe ostatnio zakomunikował, że jeszcze przed mistrzostwami Europy ogłosi swoją decyzję w sprawie przyszłości. Na temat planów zawodnika wypowiedział się opiekun aktualnych wicemistrzów świata.

– Mbappe zabrał głos. Być może po to, aby uwolnić świat zewnętrzny od domysłów i spekulacji. Jasne, że nie ma się czym martwić. Będzie działał i przekaże to, o czym niektórzy dziś mówią w nastroju warunkowym i nie tylko. To wszystko. Myślę, że to nie podlega negocjacjom, a to martwi innych – powiedział Didier Deschamps cytowany przed TeleFoot.

Francuski zawodnik ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Wcześniej w mediach pojawiły się natomiast informacje, że Mbappe podpisał już umowę z Realem Madryt. RMC Sport przekazało nawet, że piłkarz będzie grał w szeregach Los Blancos z dziewiątką.

Real jak na razie nie ogłosił oficjalnie transferu z udziałem Mbappe. Ma to jednak ogłosić jeszcze przed mistrzostwami Europy, które odbędą się w Niemczech. 25-latek w tym sezonie rozegrał łącznie 37 meczów w PSG, w których strzelił 38 goli i zanotował osiem asyst.

