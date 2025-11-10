Messi odwiedził Camp Nou. Barcelona od razu zareagowała

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Barcelona powitała Leo Messiego w domu, czyli na nowym Camp Nou

FC Barcelona po zakończeniu sezonu 2022/2023 musiała „wyprowadzić się” ze stadionu Camp Nou. Wszystko przez prace renowacyjne związane z powiększeniem pojemności obiektu. Gdy wszystkie prace budowlane dobiegną końca, na trybunach ma zasiąść aż 105 tysięcy kibiców. Ostatnio część stadionu została udostępniona do użytku, a Blaugrana zorganizowała otwarty trening dla fanów.

Przy okazji wizyty w Hiszpanii nowe Spotify Camp Nou odwiedził również Leo Messi. Co ciekawe Duma Katalonii nie wiedziała o wizycie Argentyńczyka. Otoczenie piłkarza o możliwość wejścia na stadion poprosiło firmę Limak, zajmującą się budową obiektu.

Podczas odwiedzin stadionu, na którym miał okazję występować w latach 2005-2021 zrobił sobie zdjęcie na murawie, które odbiło się szerokim echem w świecie futbolu. Na wizytę Leo Messiego zareagowała Barcelona, która udostępniła post w mediach społecznościowych. Klub powitał legendę, dopisując, że zawsze będzie mile widziany na Camp Nou, które jest jego domem.

– Zawsze jesteś mile widziany w swoim domu, Leo – napisała FC Barcelona w mediach społecznościowych.

Siempre bienvenido a tu casa, Leo 💙❤️ pic.twitter.com/H8WEAJVDqA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 10, 2025

Messi od lipca 2023 roku gra w Stanach Zjednoczonych w lidze MLS, gdzie broni barw Interu Miami. Ostatnio wraz z klubem pokonał Nashville w fazie play-off, awansując do następnej rundy. W trzech meczach zdobył pięć goli i zanotował asystę.