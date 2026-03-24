Mbappe zdradził prawdę nt. swojego zdrowia. Szokujące kulisy

Kylian Mbappe opuścił ostatnio kilka spotkań, ale w końcu powoli wraca do gry. Real Madryt mógł z niego skorzystać w starciu z Man City i Atletico. W rozmowie z RMC Sport zdradził, jak wygląda obecnie sytuacja z jego kolanem i czy wszystko już w porządku.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe ujawnił prawdę na temat kontuzji i stanu zdrowia

Kylian Mbappe od początku roku miał duże problemy zdrowotne, a konkretnie borykał się z uporczywą kontuzją kolana. Opuścił kilka spotkań, ale dopiero w marcu zdecydowano się na nieco dłuższą przerwę od treningów. Zawodnik był na tyle niezadowolony ze sztabu medycznego Realu Madryt, że postanowił samodzielnie udać się do Francji, aby zaczerpnąć języka od specjalistów.

Okazuje się, że wcześniej Mbappe miał postawioną złą diagnozę. Dopiero w Paryżu byli w stanie mu pomóc. Gwiazdor cieszy się, że w końcu ma to za sobą i może w pełni skupić się na końcówce sezonu z Realem Madryt oraz Mistrzostwach Świata z kadrą Francji.

– Z moim kolanem wszystko w porządku. Wiem, że było dużo spekulacji i mówiono wiele rzeczy, które nie były prawdą. Taka jest rzeczywistość życia sportowca na najwyższym poziomie i osoby publicznej: można mówić różne rzeczy bez sprawdzania i nic się nie dzieje, nie ma to konsekwencji… Przyzwyczaiłem się do tego. Ale wszystko jest dobrze, wróciłem do pełni sprawności. Miałem szczęście, że po powrocie do Paryża postawiono właściwą diagnozę i wspólnie znaleźliśmy najlepszy plan, żeby wrócić na najwyższy poziom – powiedział Mbappe.

– Mój pobyt w Paryżu kilka tygodni temu wynikał z tego, że chciałem wiedzieć absolutnie wszystko o swoim kolanie, chciałem podejść do tego bardzo dokładnie. Mówimy o końcówce sezonu w Realu Madryt, o Mistrzostwach Świata, o karierze, a nawet o samopoczuciu. To było coś, co mi przeszkadzało i naprawdę chciałem wiedzieć, co mi jest. Przeszedłem sporo badań i konsultacji z kompetentnymi osobami, które pozwoliły mi zrozumieć, co się dzieje. Samo poznanie diagnozy mnie uspokoiło. Byłem w sytuacji, w której nie wiedziałem, dlaczego boli mnie kolano. Już samo to, że wiesz, co ci jest, daje pewien kierunek – dodał piłkarz Realu Madryt.