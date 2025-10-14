Mbappe wbił szpilkę w PSG. Porównał z nimi Real Madryt

Kylian Mbappe porównując Real Madryt i Paris Saint-Germain wbił szpilkę w były klub. Francuz jako różnicę między nimi wskazał, że Królewscy to najlepsza drużyna na świecie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt to najlepszy klub na świecie – przekonuje Mbappe

Kylian Mbappe w trakcie swojej kariery bronił barw trzech klubów. Przygodę z piłką rozpoczął w AS Monaco, gdzie występował w latach 2016-2018. Następnie trafił do Paris Saint-Germain, które zapłaciło za niego ok. 180 milionów euro. W stolicy Francji spędził sześć lat. Latem ubiegłego roku trafił w miejsce, na które od dawna był skazany. Po wygaśnięciu umowy z PSG przeniósł się do Realu Madryt.

W Madrycie, choć początek miał trudny, z biegiem czasu zaaklimatyzował się w realiach hiszpańskiego futbolu. Już w pierwszym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców La Liga oraz Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie (31 goli w lidze).

Ostatnio udzielał kilku wywiadów, a w jednym z nich wziął w obronę gwiazdę Barcelony – Lamine Yamala. Teraz został poproszony o porównanie Realu Madryt i PSG. Mbappe wskazał tylko jedną różnicę, ale przy okazji wbił szpilkę w były klub. Zdaniem francuskiego piłkarza największa różnica to fakt, że Real to najlepszy klub na świecie.

– Różnica w porównaniu z PSG? Jedyna różnica jest taka, że Real Madryt to najlepszy klub na świecie. Tutaj mówisz sobie: jestem w najlepszym klubie na świecie, muszę wygrywać, być wzorem dla moich kolegów z drużyny i dla ludzi – powiedział Kylian Mbappe.

W tym sezonie Mbappe imponuje formą od początku rozgrywek. Jak dotąd zdobył 14 goli i zaliczył 2 asysty w 10 meczach.