Mbappe wbił szpilkę w PSG. Porównał z nimi Real Madryt

07:48, 14. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Kylian Mbappe porównując Real Madryt i Paris Saint-Germain wbił szpilkę w były klub. Francuz jako różnicę między nimi wskazał, że Królewscy to najlepsza drużyna na świecie.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt to najlepszy klub na świecie – przekonuje Mbappe

Kylian Mbappe w trakcie swojej kariery bronił barw trzech klubów. Przygodę z piłką rozpoczął w AS Monaco, gdzie występował w latach 2016-2018. Następnie trafił do Paris Saint-Germain, które zapłaciło za niego ok. 180 milionów euro. W stolicy Francji spędził sześć lat. Latem ubiegłego roku trafił w miejsce, na które od dawna był skazany. Po wygaśnięciu umowy z PSG przeniósł się do Realu Madryt.

W Madrycie, choć początek miał trudny, z biegiem czasu zaaklimatyzował się w realiach hiszpańskiego futbolu. Już w pierwszym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców La Liga oraz Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie (31 goli w lidze).

Ostatnio udzielał kilku wywiadów, a w jednym z nich wziął w obronę gwiazdę Barcelony – Lamine Yamala. Teraz został poproszony o porównanie Realu Madryt i PSG. Mbappe wskazał tylko jedną różnicę, ale przy okazji wbił szpilkę w były klub. Zdaniem francuskiego piłkarza największa różnica to fakt, że Real to najlepszy klub na świecie.

Różnica w porównaniu z PSG? Jedyna różnica jest taka, że Real Madryt to najlepszy klub na świecie. Tutaj mówisz sobie: jestem w najlepszym klubie na świecie, muszę wygrywać, być wzorem dla moich kolegów z drużyny i dla ludzi – powiedział Kylian Mbappe.

W tym sezonie Mbappe imponuje formą od początku rozgrywek. Jak dotąd zdobył 14 goli i zaliczył 2 asysty w 10 meczach.

POLECAMY TAKŻE

Real Madryt
Real Madryt zgodził się na sprzedaż gwiazdora. 250 milionów i koniec
Florentino Perez
Real, Man City i Arsenal biją się o wielki talent! Na stole 60 milionów euro
Xabi Alonso
Real Madryt rzuca wyzwanie Bayernowi Monachium. Chodzi o transfer