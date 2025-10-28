Mbappe w elitarnym gronie. Oni strzelili najwięcej goli Barcelonie

Kylian Mbappe w ostatnim El Clasico prowadził Real Madryt do zwycięstwa. Tym samym dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy w XXI wieku strzelili najwięcej goli FC Barcelonie. Przed nim są tylko Cristiano Ronaldo i Karim Benzema.

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe obok Ronaldo i Benzemy strzelili Barcelonie najwięcej goli w XXI w.

Real Madryt przerwał passę czterech porażek z rzędu w El Clasico. W ubiegłą niedzielę Królewscy pokonali FC Barcelonę na Santiago Bernabeu (2:1). Jedną z bramek zdobył Kylian Mbappe, który mógł zaliczyć nawet hat-tricka. Przy pierwszym trafieniu po analizie VAR odgwizdano pozycję spaloną, zaś w drugiej połowie Francuz zmarnował rzut karny. Jedenastkę wybronił Wojciech Szczęsny.

Podczas niedzielnego El Clasico gol Mbappe był 12. trafieniem w dziewiątym meczu przeciwko FC Barcelonie. Jednocześnie wskoczył do elitarnego grona zawodników, którzy w XXI w. zdobyli najwięcej bramek w starciach z Dumą Katalonii. Francuz zdobył sześć goli w rywalizacji z Blaugraną jako piłkarz Paris Saint-Germain. Pozostałe sześć zdobył już w barwach Los Blancos. Lepsi od 26-latka są tylko Cristiano Ronaldo (20 goli) i Karim Benzema (16 goli).

TOP3 zawodników, którzy zdobyli najwięcej goli w meczach z Barceloną w XXI w.:

Cristiano Ronaldo – 20 goli w 34 meczach Karim Benzema – 16 goli w 46 meczach Kylian Mbappe – 12 goli w 9 meczach

Mbappe od początku sezonu udowadnia, że jest w wybitnej formie. W każdych rozgrywkach ma więcej strzelonych bramek niż rozegranych spotkań. Łącznie wystąpił w 13 meczach, w których zdobył 16 goli (10 meczów – 11 goli w La Liga i 3 mecze – 5 goli w Lidze Mistrzów).