„Mbappe ośmieszył Arbeloę”

08:31, 27. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Cadena SER

Kylian Mbappe nie zagrał w meczu z Benfiką z powodu kontuzji. Zdaniem ekspertów w programie "El Larguero" Francuz ośmieszył trenera Realu Madryt.

Kylian Mbappe
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe ośmieszył Arbeloę, bo najpierw zgłosił gotowość

Niejasna sytuacja zdrowotna Kylian Mbappe wywołała burzę w Hiszpanii. Francuz nie wystąpił w spotkaniu Realu Madryt z Benfiką w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Jego absencja stała się tematem numer jeden w mediach kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem.

Trener Królewskich Alvaro Arbeloa na konferencji prasowej nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić, czy chodzi o uraz, czy jedynie o dolegliwości bólowe. – Mamy diagnozę, ale nie ja powinienem ujawniać szczegóły – mówił szkoleniowiec, unikając konkretów.

Eksperci programu „El Larguero” na antenie Cadena SER nie mieli wątpliwości. Julio Pulido stwierdził, że Mbappe „zostawił trenera w śmiesznej sytuacji”, zwłaszcza że dzień wcześniej Arbeloa zapowiadał gotowość zawodnika do gry. Ostatecznie Francuz wypadł ze składu, a jego decyzja „nie odpowiada logice zespołu”.

– Ośmieszył trenera, bo przed meczem powiedział, że jest gotowy do gry jutro – powiedział Julio Pulido.

Dyskusję podgrzał także wybór spotkań, w których Mbappe występował mimo problemów zdrowotnych. W opinii komentatorów priorytety piłkarza mogą być związane z nadchodzącym mundialem, co stawia klub w trudnym położeniu w kluczowej fazie sezonu.

