Mbappe ośmieszył Arbeloę, bo najpierw zgłosił gotowość
Niejasna sytuacja zdrowotna Kylian Mbappe wywołała burzę w Hiszpanii. Francuz nie wystąpił w spotkaniu Realu Madryt z Benfiką w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Jego absencja stała się tematem numer jeden w mediach kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem.
Trener Królewskich Alvaro Arbeloa na konferencji prasowej nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić, czy chodzi o uraz, czy jedynie o dolegliwości bólowe. – Mamy diagnozę, ale nie ja powinienem ujawniać szczegóły – mówił szkoleniowiec, unikając konkretów.
Eksperci programu „El Larguero” na antenie Cadena SER nie mieli wątpliwości. Julio Pulido stwierdził, że Mbappe „zostawił trenera w śmiesznej sytuacji”, zwłaszcza że dzień wcześniej Arbeloa zapowiadał gotowość zawodnika do gry. Ostatecznie Francuz wypadł ze składu, a jego decyzja „nie odpowiada logice zespołu”.
– Ośmieszył trenera, bo przed meczem powiedział, że jest gotowy do gry jutro – powiedział Julio Pulido.
Dyskusję podgrzał także wybór spotkań, w których Mbappe występował mimo problemów zdrowotnych. W opinii komentatorów priorytety piłkarza mogą być związane z nadchodzącym mundialem, co stawia klub w trudnym położeniu w kluczowej fazie sezonu.