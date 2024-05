Kylian Mbappe jest coraz bliżej dołączenia do Realu Madryt. Portal Relevo sugeruje, że Francuz może opuścić część przygotowań do sezonu ze względu na udział w Mistrzostwach Europy.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Awans Francji do półfinału Euro opóźni debiut Mbappe w Realu

Kylian Mbappe w sobotę podczas finału Pucharu Francji po raz ostatni wystąpił w barwach Paris Saint-Germain. Francuz przygodę z paryskim klubem zakończył zwycięstwem (2:1) z Olympique Lyon. Wszystko wskazuje na to, że od nowego sezonu zostanie zawodnikiem Realu Madryt, a cały piłkarski świat czeka na oficjalne potwierdzenie transferu. Jednak zanim 25-latek przyleci do stolicy Hiszpanii, po drodze weźmie udział w Mistrzostwach Europy z reprezentacją Francji. Europejski czempionat może opóźnić debiut gwiazdy w koszulce Królewskich.

Jak poinformował portal Relevo, jeśli Trójkolorowi awansują do półfinału Euro, Kylian Mbappe opuści pierwszą część przygotowań do sezonu z nowym klubem. Prawdopodobieństwo takie zdarzenia jest bardzo wysokie, bowiem Francuzi lecą na turniej w roli jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa. Hiszpański portal sugeruje, że taki obrót spraw może spowodować, że debiut Mbappe w Realu nastąpi dopiero w meczu ligowym (17/18 sierpnia) bądź Superpucharze Europy (14 sierpnia).

Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczną się 14 czerwca i będą trwać aż o 14 lipca. Francja pierwsze mecze na turnieju rozegra w grupie D, gdzie ich rywalem będzie m.in. reprezentacja Polski. Spotkanie biało-czerwonych z Les Bleus odbędzie się 25 czerwca na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie. Podczas ostatniego Euro podopieczni Didera Deschampsa zakończyli udział w rozgrywkach na etapie 1/8 finału.