Mbappe wywołał burzę we Francji apelem o pójście na wybory. Skrajne komentarze

Kylian Mbappe wywołał niemałą burzę we Francji swoją polityczną wypowiedzią przed meczem z Austrią, w której zaapelował do Francuzów, by ci poszli na wybory. Słowa gracza Realu Madryt spotkały się ze skrajnymi komentarzami. Nie zabrakło krytyki, jak i pochwał dla gwiazdora.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe podzielił Francuzów przed pierwszym meczem na Euro 2024

Eric Di Meco, członek redakcji RMC Sport, nie rozumie krytyki, która spotkała Kyliana Mbappe i zawodników reprezentacji Francji po ich apelach do obywateli francuskich, aby poszli głosować w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Reprezentacja Francji rozpoczyna swoje zmagania na Euro 2024 w poniedziałek, meczem przeciwko Austrii (godz. 21:00), w atmosferze dużego napięcia, ponieważ kilku zawodników publicznie zabrało głos w sprawach politycznych. Ousmane Dembele poprosił o udział w wyborach, a Marcus Thuram zaapelował o zmianę rządzących polityków podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 30 czerwca i 7 lipca. W niedzielę również Kylian Mbappe wypowiedział się na ten temat.

– Kiedy widzimy, że skrajności są u progu władzy, mamy okazję wybrać przyszłość naszego kraju- Dlatego apeluję do wszystkich młodych, aby poszli głosować i zdali sobie sprawę z powagi sytuacji – przyznał gwiazdor Realu Madryt. Te wypowiedzi spotkały się z krytyką ze strony niektórych polityków oraz wyborców, którzy zarzucali zawodnikom, że wypowiadają się na tematy, na których się nie znają.

Jednak odmiennego zdania jest były obrońca Olympique Marsylii i reprezentacji Francji Erid De Meco. – Skoro trzeba być zorientowanym we wszystkich politycznych kwestiach, to kto jest w takim razie uprawniony do wyrażania opinii? Kylian Mbappe przez ostatnie lata był bardzo ważnym wsparciem dla naszego kraju, chociażby ze względu na podatki, które płaci. Dlaczego nie miałby mieć opinii na temat polityki? Dlaczego, kiedy jest dzień przeciw homofobii – który jest częścią świetnych inicjatyw LFP czy FFF – zmuszamy sportowców do posiadania politycznej świadomości? Kiedy pojechali na mistrzostwa świata w Katarze, również ich zmuszano. A teraz im się to wypomina. Czy naprawdę tak was to boli?

