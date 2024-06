Sergio Ramos poinformował, że odchodzi. Czy to jego kolejny klub?

Sevilla oficjalnie poinformowała, że Sergio Ramos opuści klub. Jak czytamy w komunikacie, była to decyzja zawodnika, który trafił na radar klubów MLS.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos odchodzi z Sevilli

Sezon 2023/2024 Sergio Ramos spędził w Sevilli i jak się okazuje, nie będzie dłużej reprezentował swojego macierzystego klubu. Na oficjalnej stronie poinformowano, że zawodnika postanowił odejść.

“Sergio Ramos poinformował Sevilla FC, że nie będzie kontynuował kolejnego sezonu w barwach Nervión po tym, jak spełnił swoje marzenie o powrocie do klubu, w którym trenował jako zawodnik i osiągnął status gracza międzynarodowego. Sergio Ramos w sezonie 23/24 rozegrał 37 meczów, w których rozegrał łącznie 3301 minut i strzelił 7 bramek.” – czytamy w komunikacie klubu.

“Sevilla FC pragnie podziękować Sergio Ramosowi za zaangażowanie, przywództwo i maksymalne poświęcenie, jakie wykazał w tej kampanii, życząc mu wszystkiego najlepszego w kolejnym zawodowym wyzwaniu” – brzmi dalsza część oświadczenia.

We wtorek (17 czerwca) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej na Ramón Sánchez-Pizjuán dojdzie do oficjalnego pożegnania Sergio Ramosa. Wydarzenie odbędzie się w towarzystwie prezydenta José Maríi del Nido Carrasco.

W ostatnich tygodniach Ramos był łączony z transferem do MLS. Serwis The Athletic poinformował w maju, że zakontraktowaniem piłkarza interesuje się zespół San Diego FC. Oprócz tego mówi się o potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej.

