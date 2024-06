fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Barcelona sięgnie po gwiazdę Bayeru Leverkusen?

Bayer Leverkusen w sezonie 2023/2024 przełamał dominację Bayernu Monachium na krajowym podwórku, sensacyjnie sięgając po mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. Jedną z twarzy tego sukcesu był Jeremie Frimpong, który rozegrał kapitalny sezon, zwieńczony liczbami w postaci 14 bramek i 10 asyst.

Prawy wahadłowy jest uważany za jednego z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie. Już wcześniej cieszył się zainteresowaniem ze strony europejskich gigantów, ale to dopiero po fenomenalnej kampanii 2023/2024 stał się obiektem pożądania w Anglii, Francji oraz Hiszpanii. W przeciwieństwie do Xabiego Alonso i Floriana Wirtza, Holender nie zadeklarował do tej pory, że zamierza pozostać w Bayerze Leverkusen. Media łączą go więc z hitowym transferem.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia dotyczące potencjalnej przeprowadzki Frimponga do FC Barcelony. Nie wiadomo jeszcze, czy uda się zatrzymać Joao Cancelo, którego 23-latek mógłby być alternatywą. W umowie gwiazdora Bayeru widnieje klauzula wykupu na poziomie 40 milionów euro. Nie jest to kwota, z którą Blaugrana nie byłaby w stanie sobie poradzić.

Sam zainteresowany skomentował medialne doniesienia, szybko je ucinając. Dopóki nie wyjawi swoich planów na przyszłość, transfer będzie prawdopodobny. Obecnie Frimpong przygotowuje się z reprezentacją Holandii do Euro 2024. Być może kwestię przeprowadzki rozwiąże dopiero po turnieju.