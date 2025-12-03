Mbappe nie chce z nim grać w ataku. Alonso się zgodził

Kylian Mbappe jasno określił swoje preferencje dotyczące ustawienia Realu Madryt. Według Don Balon Francuz nie chce grać w ataku z Gonzalo Garcią, a Xabi Alonso podjął decyzję, by dostosować się do prośby swojej gwiazdy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wpływa na decyzje kadrowe Xabiego Alonso

Kylian Mbappe jest najważniejszym zawodnikiem Realu Madryt i to naturalne, że klub liczy się z jego oczekiwaniami. Według doniesień Francuz czuje się nieswojo, gdy w ataku obok niego pojawia się Gonzalo Garcia. Obecność młodego napastnika ma mu przeszkadzać, dlatego Mbappe poprosił Xabiego Alonso o zmianę podejścia do obsady ataku.

Gonzalo Garcia jest jednym z wychowanków, na których może liczyć Xabi Alonso. W tym sezonie jednak jego rola jest marginalna. Zazwyczaj siada na ławce, a jeśli pojawia się na boisku, to tylko na krótkie końcówki. Konkurencja jest ogromna, a teraz miał dojść kolejny czynnik, który może ograniczyć szansę na grę Garcii w jeszcze większym stopniu.

Mbappe woli mieć pełną swobodę gry jako klasyczna dziewiątka, nawet jeśli często schodzi na lewe skrzydło, gdzie funkcjonuje obok Viniciusa. Garcia swoim ustawieniem zmniejsza przestrzeń Francuza, co nie podoba się gwieździe Realu. Dlatego poprosił trenera, aby nie wystawiał ich razem. Xabi Alonso zdaniem Don Balon zaakceptował tę prośbę i będzie realizował ją w kolejnych meczach.

Dla Realu liczy się komfort Mbappe, który ma prowadzić zespół do sukcesów. Dlatego priorytetem stało się stworzenie mu idealnych warunków na boisku. Garcia musi poczekać na swoje okazje, a jego rozwój zależy teraz od czasu, jaki otrzyma w momentach, gdy Mbappe nie będzie dostępny.

