Barcelona rośnie w siłę. Flick widzi szansę na przełom

Hansi Flick był bardzo zadowolony po zwycięstwie Barcelony nad Atletico Madryt (3:1). Niemiecki trener uznał ten mecz za jeden z najlepszych w całym sezonie i podkreślił wspólną walkę zespołu.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chwali Barcelonę po triumfie z Atletico

Hansi Flick podkreślił po meczu, że Barcelona pokazała swoją najlepszą wersję. Trener był przygnębiony po skromnej wygranej z Alaves, ale tym razem zobaczył drużynę grającą dojrzale i z pełnym zaangażowaniem. – Zagraliśmy świetne spotkanie z wielkim rywalem. Walczyliśmy razem i było to fantastyczne. Zobaczymy, czy ten mecz będzie punktem zwrotnym. To był jeden z najlepszych meczów sezonu. Zasłużyliśmy na zwycięstwo – powiedział szkoleniowiec Dumy Katalonii.

Barcelona mogła także liczyć na mocny występ Raphinhi. Brazylijczyk od pierwszych minut nadawał ton ofensywnym akcjom. Flick nie ukrywał, jak ważny jest dla zespołu. – Jest bardzo istotny dla nas. Gdy jest na boisku, podnosi intensywność i wpływa na wszystkich. Widać to doskonale. Przemieszczanie się całej drużyny robi wrażenie.

Trener zwrócił też uwagę, jak ważny był to triumf po wcześniejszych porażkach z mocnymi przeciwnikami. – To był mecz, którego chcieliśmy. Pokonaliśmy silnego rywala. Poziom był bardzo wysoki. Dużo poprawiliśmy. Porażki z wielkimi są już przeszłością. Dziś widzieliśmy świetne spotkanie i musimy iść dalej tą drogą.

Flick odniósł się również do powrotu Pedriego. – Pedri to spektakularny gracz. Cieszę się, że wrócił i jest w dobrej formie. To dla nas bardzo ważne – powiedział trener. Na koniec Niemiec ocenił stan zdrowia swoich zawodników. – Jeśli chodzi o Pedriego to wszystko jest w porządku, jest tylko zmęczony. Dani Olmo ma problemy z barkiem i zobaczymy – podsumował.

