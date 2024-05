Mbappe może zagrać w Realu z niespodziewanym numerem. Sprzeczne informacje

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jaki numer dostanie Kylian Mbappe w Realu Madryt?

Kylian Mbappe oficjalnie ogłosił, że po sezonie 2023/2024 opuści Paris Saint-Germain. Światowe media jednomyślnie wieszczą przenosiny Francuza do Realu Madryt.

Sytuacja wokół gwiazdora reprezentacji Francji wzbudza ogromne emocje od bardzo długiego czasu. Teraz kibice i dziennikarze zastanawiają się, z jakim numerem będzie występował Mbappe w barwach Los Blancos.

W sobotni poranek (11 maja) informowaliśmy na Goal.pl, że napastnik przejmie numer „10” po Luce Modriciu. Takie wieści przekazał Ramon Alvarez de Mon, według którego Chorwat niebawem rozstanie się z Królewskimi. To oczywiście bardzo realny scenariusz, bo pomocnik w tym roku skończy 39 lat i nie wiadomo, czy będzie w stanie rywalizować na najwyższym poziomie przez kolejne miesiące.

Trochę inne informacje przekazuje serwis AS, który nie wyklucza pozostania Modricia w Realu. W takim wypadku Kylian Mbappe nie będzie mógł liczyć na upragnioną “dziesiątkę”. Zapewne nie założy także należącej do Viniciusa “siódemki”. Co to może oznaczać? Otóż AS sugeruje, że Francuz przejmie numer “9”, który jest wolny od odejścia Karima Benzemy.

Warto przypomnieć, że w taki sposób grę w Realu Madryt zaczynał Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przez pierwszy sezon na Santiago Bernabeu występował z nietypowym dla siebie numerem.

