Mbappe, Kane i Haaland daleko przed Lewandowskim. Oto klasyfikacja Złotego Buta

08:34, 15. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Harry Kane na ten moment jest najskuteczniejszym piłkarzem w Europie. Tuż za nim na podium są Kylian Mbappe i Erling Haaland. W klasyfikacji Złotego Buta odległe miejsce zajmuje Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski bez szans! Wielka trójka walczy o Złotego Buta

Złoty But to nagroda dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Pod uwagę brane są jednak tylko i wyłącznie gole w lidze. W zależności od tego, jak silne są to rozgrywki, każda bramka ma inną wartość. W TOP5 ligach w Europie za jednego gola piłkarz otrzymuje dwa punkty. Ligi z miejsc 6-21 w rankingu UEFA mają współczynnik x1.5 za każdego gola, a w pozostałych jedna bramka to jeden punkt.

W sezonie 2025/2026 o Złotego Buta prawdopodobnie powalczy trzech zawodników, którzy wypracowali sobie przewagę nad resztą stawki. Na ten moment liderem klasyfikacji jest Harry Kane z dorobkiem 18 goli, czyli 36 punktów. Na podium znaleźli się również Erling Haaland (17 goli) i Kylian Mbappe (17 goli). Tuż za nimi plasuje się Darko Lemajić, lecz dla niego sezon dobiegł końca.

Większych szans na trzeciego w karierze Złotego Buta nie ma Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony zajmuje dopiero 59. miejsce. W tym sezonie zdobył jak dotąd tylko 8 goli w lidze, co przełożyło się na 16 punktów. Złotego Buta wygrywał w latach 2021-2022, gdy był piłkarzem Bayernu Monachium.

TOP5 klasyfikacji Złotego Buta:

  1. Harry Kane – 36 punktów (18 goli, współczynnik x2)
  2. Erling Haaland – 34 punkty (17 goli, współczynnik x2)
  3. Kylian Mbappe – 34 punkty (17 goli, współczynnik x2)
  4. Darko Lemajić – 28 punktów (28 goli, współczynnik x1)
  5. Ayase Ueda – 27 punktów (18 goli, współczynnik x1.5)

