Borja Mayoral doznał kontuzji podczas meczu jego Getafe CF z UD Las Palmas (3:3)

Najnowsze doniesienia sugerują, że napastnik nie zdąży wrócić do gry w tym sezonie

26-latek jest wiceliderem klasyfikacji strzelców La Ligi

Borja Mayoral z poważną kontuzją. Czy jego absencję wykorzysta Lewandowski?

Na początku marca Getafe CF podejmowało u siebie UD Las Palmas. Na kwadrans przed końcem meczu boisko opuścił Borja Mayoral. Już wtedy wydawało się, że uraz kolana jest poważny. Pierwotne wyniki badań dawały jednak fanom Azulones nadzieję, że ich największa gwiazda wróci jeszcze do gry w tym sezonie. Cadena COPE ostatnio poinformowało jednak o znacznie gorszym scenariuszu. Podczas operacji wykryto uszkodzenie łąkotki zewnętrznej, a dodatkowa praca chirurgów sprawi, że 26-latek będzie pauzował przez dodatkowy miesiąc. To oznacza, że najwcześniej wróci do gry latem i kończy wielkie nadzieje Mayorala na wyjazd do Niemiec na Euro 2024.

Z tej absencji może cieszyć się Robert Lewandowski. Napastnik Getafe notował świetną kampanię, w której ustrzelił już 15 ligowych bramek. Pod tym względem ustępował tylko Jude’owi Bellinghamowi (16). Polak ma na koncie 12 goli dla FC Barcelony i wciąż nie ustaje w walce o obronę tytułu Pichichi sprzed roku.

