Marcos Alonso zmaga się od jakiegoś czasu z urazem pleców. Według informacji dziennikarza Javi Miguel'a z portalu "Diario AS" Hiszpan przejdzie operację pleców. Do gry wróci nie wcześniej niż za około 2 miesiące.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso jest piłkarzem FC Barcelony od sezonu 2022/2023

Hiszpan w tym sezonie ma duże problemy z grą i nie łapie się do kadry Blaugrany

33-latek przejdzie za niedługo operację pleców

Marcos Alonso wypadnie z gry na kolejne 2 miesiące

FC Barcelona jeszcze przez długi czas nie będzie mogła skorzystać z usług lewego obrońcy. Jak poinformował dziennikarz Javi Miguel zawodnik “Dumy Katalonii” Marcos Alonso przejdzie operację pleców. Zabieg, któremu podda się 33-latek, wyłączy go z gry na kolejne dwa miesiące. Przypomnijmy, że absencja zawodnika trwa już od miesiąca. Ostatni raz, gdy Alonso pojawił się na boisku miał miejsce w październiku podczas spotkania z Atheltic Bilbao.

Urodzony w Madrycie obrońca pobytu w Barcelonie do udanych nie zaliczy. Jak dotąd rozegrał łącznie 44 mecze, w których 3 razy wpisał się na listę strzelców. Bieżąca kampania to jednak ciągłe problemy zdrowotne, które wykluczają go nawet z udziału w treningach. Kontrakt Marcosa Alonso z mistrzem Hiszpanii obowiązuje do końca sezonu. Hiszpański klub ma opcję przedłużenia go o następny rok.

Zanim doświadczony piłkarz trafił na Camp Nou, był piłkarzem Fiorentiny oraz Chelsea. To właśnie z “The Blues: święcił największe sukcesy. Do jego osiągnięć można zaliczyć między innymi mistrzostwo Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata czy triumf w Lidze Mistrzów.