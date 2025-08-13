Mallorca straciła najważniejszego piłkarza przed starciem z Barceloną

FC Barcelona rozpocznie sezon meczem z Mallorcą. Jak podaje „AS”, rywale Blaugrany zagrają bez jednego z najważniejszych zawodników środka pola - Samu Costy.

Aflo Co. Ltd. / ALamy Na zdjęciu: Flick i piłkarze Barcelony

Samu Costa nie zagra z Barceloną na inaugurację sezonu

FC Barcelona szykuje się do inauguracji sezonu, która odbędzie się w najbliższy weekend. Pierwszym rywalem zespołu Hansiego Flicka będzie Mallorca. Blaugrana przystąpi do meczu z pewnymi problemami kadrowymi. Inigo Martinez przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a Robert Lewandowski zmaga się z urazem. Nadal nie udało się też sfinalizować rejestracji Joana Garcii i Marcusa Rashforda.

Jak informuje „AS”, Mallorca również ma swoje kłopoty. W starciu towarzyskim z Hamburgerem SV kontuzji kolana doznał Samu Costa. Portugalczyk opuścił boisko już w 13. minucie, wyraźnie odczuwając ból. Badania wykazały stłuczenie z obrzękiem w lewym kolanie. Uraz nie jest poważny, ale wykluczy go z gry przeciwko Barcelonie.

Costa był w ubiegłym sezonie jednym z filarów Mallorci, łącząc umiejętności defensywne z dużą aktywnością w ofensywie. Jego absencja osłabia środek pola drużyny z Balearów. Trener Jagoba Arrasate w tej sytuacji najpewniej zdecyduje się na duet Omar Mascarell – Manu Morlanes.

Brak Costy może ułatwić Barcelonie przejęcie inicjatywy w środku pola. Zespół z Katalonii będzie chciał wykorzystać swoją przewagę techniczną i rozpocząć nowy sezon od przekonującego zwycięstwa. Początek meczu w sobotę, 16 sierpnia, o godzinie 19:30.

Zobacz również: Lookman ignoruje Atalantę. Transfer do Interu zależy od Fulham