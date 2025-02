Lewandowski zostanie w Barcelonie! W Hiszpanii mają jedno “ale”

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona “fruwa” bez Lewandowskiego – pisze dziennik Sport

Robert Lewandowski jest w tym sezonie w znakomitej formie, co odzwierciedlają jego statystyki indywidualne. Kapitan reprezentacji Polski jako pierwszy przekroczył barierę 30 goli we wszystkich rozgrywkach. Aktualnie przewodzi w klasyfikacji strzelców La Ligi i Ligi Mistrzów.

W hiszpańskich mediach od dawna trwają dywagację na temat przyszłości napastnika. Długość kontraktu z FC Barceloną to jedna wielka niewiadoma, ponieważ jedne źródła twierdzą, że wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu, ale jest w nim opcja przedłużenia na podstawie klauzuli występów. Z kolei inni uważają, że umowa wygasa w czerwcu 2026 roku, a wspomniana klauzula to opcja dla klubu do przedwczesnego rozwiązania kontraktu.

Mimo to przyszłość Lewandowskiego związana jest z FC Barceloną, co potwierdza dziennik Sport. Ich zdaniem napastnik na pewno pozostanie w klubie na przyszły sezon. Odnośnie przyszłości 36-latka jest jednak jedno “ale”, ponieważ Polak może się obawiać o utratę miejsca w składzie.

Powody ku temu są dwa, bowiem po pierwsze Barcelona szuka nowego napastnika, a ich celem transferowym ma być Viktor Gyokeres. Po drugie ostatnie mecze bez udziału Lewandowskiego potwierdziły, że Duma Katalonii nie jest uzależniona od obecności Polaka w składzie. “Sztab i kilku członków zarządu twierdzą, że Barcelona “fruwa”, gdy gra bez niego” – pisze dziennik Sport.

Lewandowski na chwilę obecną ma na swoim koncie łącznie 31 bramek i 3 asysty w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.