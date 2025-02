Barcelona chce wielki talent z MLS. Ma polskie korzenie!

Julian Zakrzewski Hall to amerykański piłkarz polskiego pochodzenia. W MLS uchodzi za wielki talent, a niebawem może przenieść się do Europy. O jego transferze myśli FC Barcelona - informuje Mundo Deportivo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Zakrzewski Hall w kręgu zainteresowań FC Barcelony

FC Barcelona, choć ma jedną z najlepszych akademii piłkarskich na świecie, nie ogranicza się jedynie do sięgania po swoich wychowanków. Skauci katalońskiego klubu szukają dużych talentów również w pozostałych ligach. W ten sposób do zespołu w przeszłości trafili m.in. Vitor Roque czy Yusuf Demir. Teraz uwagę Dumy Katalonii zwrócił zawodnik grający za oceanem w lidze MLS.

Jak przekazał dziennik Mundo Deportivo, w kręgu zainteresowań FC Barcelony znalazł się Julian Zakrzewski Hall. 16-latek gra na pozycji napastnika w New York Red Bulls. Mimo młodego wieku zdążył już dać o sobie znać na poziomie seniorskim. W barwach pierwszego zespołu zagrał w 13 meczach, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę. Nic więc dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę gigantów.

Plan jest taki, że Barcelona chce zakontraktować młodego piłkarza w miarę możliwości jak najszybciej. Wszystko przez to, że Zakrzewski Hall generuje bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jeśli Blaugranie uda się zrealizować ten cel, to młodzieżowy reprezentant Stanów Zjednoczonych dołączy do zespołu rezerw. W trzecioligowych rezerwach ma zdobyć cenne doświadczenie, które pozwoli mu w przyszłości na awans do pierwszej drużyny.

Warto wspomnieć, że Julian Hall może grać w barwach reprezentacji Polski. Na ten moment reprezentuje jednak barwy młodzieżowych drużyn narodowych Stanów Zjednoczonych.