Lewandowski zdradził, do kiedy chce grać! Postawił konkretne warunki

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski mówi o przyszłości. „Co najmniej”

52 mecze, 42 gole, trzy asysty i trzy trofea – tak sezon 2024/25 kończy Robert Lewandowski. Barcelona nie awansowała do finału Ligi Mistrzów, a reprezentant Polski ostatecznie przegrał walkę o koronę króla strzelców w La Liga z Kylianem Mbappe, ale i tak powinien być zadowolony z minionych rozgrywek.

– Myślę, że był to sezon niemal idealny. Wygraliśmy ligę, puchar, superpuchar i dotarliśmy do półfinału Ligi Mistrzów, będąc bardzo blisko gry w finale. Ale tak właśnie jest w piłce nożnej. Mimo to uważam, że powinniśmy być bardzo zadowoleni nie tylko z powodu zdobytych tytułów, ale także z powodu tego, jak graliśmy. Myślę, że kibice i ludzie, którzy oglądali nasze mecze, widzieli, że ta drużyna ma wielkie serce. Dlatego uważam, że powinniśmy być bardzo zadowoleni – stwierdził gwiazdor Dumy Katalonii w rozmowie z Mundo Deportivo.

Lewandowski został zapytany także o to, jak w wieku 36 lat udaje mu się utrzyma wysoką dyspozycję sportową. – Tak, mój wiek jest trochę… Jak to ująć? Mogę to powiedzieć w ten sposób, to są liczby. Czuję się bardzo dobrze fizycznie i psychicznie. Z powodu kontuzji i po kontuzji czułem się trochę gorzej niż wcześniej, ale to normalne. Ale przez cały sezon, tak. Mieliśmy trochę trudny moment pod koniec ubiegłego roku, ale to normalne, ponieważ drużyna jest bardzo młoda. (…) Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ wiem, że jestem fizycznie bardzo dobrze przygotowany do sezonu. Mogę grać co najmniej przez rok – przyznał doświadczony napastnik.

Jak długo Polak planuje pozostać w szeregach Blaugrany? Na razie nie chce niczego obiecywać. – Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, aby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie. Mogę grać na tym samym poziomie co w poprzednim sezonie, ale tak to już jest w piłce nożnej. Są też inne rzeczy poza piłką nożną, które ostatecznie mogą zmienić moje plany. Dlatego uważam, że teraz jest zbyt wcześnie, aby myśleć o tych sprawach. Mam trochę czasu na odpoczynek, a potem mam też czas na przedsezonowe przygotowania i dobre przygotowanie się do sezonu. Jestem pewien, że będę w dobrej formie fizycznej. Mamy kilka tygodni na przygotowanie się do sezonu. Bardzo dobrze się bawiłem w tej drużynie i jestem bardzo dumny, że mogę w niej grać – dodał Lewandowski.