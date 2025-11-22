Lewandowski zachwycony powrotem do Camp Nou. Tak go skomentował

Robert Lewandowski został pierwszym strzelcem gola w historii odnowionego Camp Nou. Polak podkreślił, że zespół wrócił na swój stadion mocniejszy niż kiedykolwiek i nie krył, że to dla niego wyjątkowy wieczór.

Lewandowski o powrocie na Camp Nou

Barcelona wróciła na Camp Nou po ponad dwuletniej przerwie. Robert Lewandowski wykorzystał ten moment do napisania nowego rozdziału. Już w pierwszej połowie otworzył wynik zdobywając historyczną bramkę. Jak przyznał po meczu, czuł, że to będzie szczególny dzień.

– To pierwszy raz, kiedy wróciliśmy na Camp Nou i to dla nas bardzo wyjątkowy dzień. Jesteśmy szczęśliwi, że znowu tu gramy. Od początku mieliśmy w głowie, żeby zacząć od gola i tak się stało. Strzelenie pierwszej bramki tutaj to niesamowite uczucie, jestem bardzo dumny – powiedział.

Polak podkreślił też różnicę między Camp Nou a tymczasowym pobytem na Montjuic. – Granie tutaj jest inne. Dziś grając na Camp Nou, czuliśmy się dużo silniejsi niż na Montjuic. To był specjalny mecz. Od pierwszej minuty miałem dobre przeczucie. Mam 37 lat, ale dla mnie powrót tutaj był czymś wyjątkowym

Napastnik zwrócił uwagę na zmianę atmosfery w samym zespole. – Kiedy wróciłem ze zgrupowania reprezentacji, od razu poczułem coś innego. Wszyscy mieli ogromną chęć grania i dziś było to widać. Zostało nam jeszcze osiem meczów do końca roku i wierzę, że możemy wygrać wszystkie.

Na koniec wysłał jasny sygnał przed intensywnym końcem roku. – Czuję się bardzo dobrze, tak samo drużyna. Gramy praktycznie co trzy dni i musimy zdobywać punkty. Jeśli będziemy grać tak jak dzisiaj, możemy wygrać każdy mecz.

