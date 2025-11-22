Barcelona wróciła na Camp Nou. Lewandowski znowu błysnął [WIDEO]

FC Barcelona odniosła zwycięstwo nad Athletikiem Bilbao (4:0) w meczu 13. kolejki La Liga. Dla Dumy Katalonii był to powrót na wyremontowany stadion Camp Nou.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Robert Lewandowski strzeliła gola na nowym Camp Nou

FC Barcelona w sobotnie popołudnie zmierzyła się z Athletikiem Bilbao w meczu 13. kolejki La Liga. Głównym wydarzeniem dla kibiców był nowo wyremontowany stadion Camp Nou, którego otwarcie było wielokrotnie przekładane. Po wielu miesiącach oczekiwania na zmodernizowany obiekt wreszcie mogli wrócić kibice i Robert Lewandowski, który liczył na premierowe trafienie na nowym stadionie.

Duma Katalonii liczyła również na powrót na fotel lidera po tym, jak w poprzedniej kolejce Real Madryt zremisował z Rayo Vallecano (0:0). Przed przerwą na kadrę Katalończycy rozprawili się z Celtą Vigo, wygrywając (4:2), a hat-tricka skompletował właśnie Lewandowski, potwierdzając swoją wysoką formę.

Od pierwszych minut gospodarze narzucili swoje tempo gry. Już w 4. minucie Eric Garcia zagrał piłkę w pole karne Athletiku, a Robert Lewandowski znakomicie zachował się i pewnym strzałem umieścił futbolówkę w siatce. Dla polskiego napastnika był to ósmy gol w hiszpańskich rozgrywkach w tym sezonie.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋, 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 😍



𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐀 𝐂𝐇𝐖𝐈𝐋𝐀 𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐍𝐎𝐔! 🔥 Polak z pierwszym trafieniem po powrocie Barcelony do domu! 💥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Q3VyQjyfwt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 22, 2025

Mimo wyraźnej przewagi, Barcelona długo nie potrafiła podwyższyć wyniku. Dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy na listę strzelców wpisał się Ferran Torres, który wykorzystał podanie Lamine Yamal.

𝗖𝗜𝗔𝗦𝗧𝗘𝗖𝗭𝗞𝗢 𝗢𝗗 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟𝗔, 𝗙𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡 𝗧𝗢𝗥𝗥𝗘𝗦 𝗭 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗠! 🍪



Cudowne podanie "dziesiątki" Barcelony! 🥵 "Rekin" podwyższa prowadzenie! 🦈 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/wjLzqFUGYU — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 22, 2025

W 48. minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie na 3:0 po zespołowej akcji. Fermin Lopez otrzymał podanie i w szybki sposób zamienił na gola. Lewandowski opuścił boisko w 64. minucie, kończąc swój udany występ na nowym Camp Nou. Wynik ustalił w 91. minucie Ferran Torres. Goście zaś kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Oihana Sanceta. Przed Barceloną teraz mecz Ligi Mistrzów z Chelsea na Stamford Bridge.

𝗧𝗢 𝗝𝗘𝗦𝗧 𝗞𝗢! 🥊 𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗖𝗛 𝗥𝗢𝗭𝗞𝗟𝗘𝗣𝗔𝗟𝗜! 🫢



Fantastyczny początek drugiej połowy w wykonaniu Barcelony! 💥 Mecz trwa w Eleven Sports 1! 📺 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/XvxMPCnLGQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 22, 2025

FC Barcelona – Athletic Bilbao 4:0 (2:0)

1:0 Robert Lewandowski 4′

2:0 Ferran Torres 45+3′

3:0 Fermin Lopez 48′

4:0 Ferran Torres 90+1′