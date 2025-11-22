Barcelona wróciła na Camp Nou. Lewandowski znowu błysnął [WIDEO]

Robert Lewandowski strzeliła gola na nowym Camp Nou
FC Barcelona w sobotnie popołudnie zmierzyła się z Athletikiem Bilbao w meczu 13. kolejki La Liga. Głównym wydarzeniem dla kibiców był nowo wyremontowany stadion Camp Nou, którego otwarcie było wielokrotnie przekładane. Po wielu miesiącach oczekiwania na zmodernizowany obiekt wreszcie mogli wrócić kibice i Robert Lewandowski, który liczył na premierowe trafienie na nowym stadionie.
Duma Katalonii liczyła również na powrót na fotel lidera po tym, jak w poprzedniej kolejce Real Madryt zremisował z Rayo Vallecano (0:0). Przed przerwą na kadrę Katalończycy rozprawili się z Celtą Vigo, wygrywając (4:2), a hat-tricka skompletował właśnie Lewandowski, potwierdzając swoją wysoką formę.
Od pierwszych minut gospodarze narzucili swoje tempo gry. Już w 4. minucie Eric Garcia zagrał piłkę w pole karne Athletiku, a Robert Lewandowski znakomicie zachował się i pewnym strzałem umieścił futbolówkę w siatce. Dla polskiego napastnika był to ósmy gol w hiszpańskich rozgrywkach w tym sezonie.
Mimo wyraźnej przewagi, Barcelona długo nie potrafiła podwyższyć wyniku. Dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy na listę strzelców wpisał się Ferran Torres, który wykorzystał podanie Lamine Yamal.
W 48. minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie na 3:0 po zespołowej akcji. Fermin Lopez otrzymał podanie i w szybki sposób zamienił na gola. Lewandowski opuścił boisko w 64. minucie, kończąc swój udany występ na nowym Camp Nou. Wynik ustalił w 91. minucie Ferran Torres. Goście zaś kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Oihana Sanceta. Przed Barceloną teraz mecz Ligi Mistrzów z Chelsea na Stamford Bridge.
FC Barcelona – Athletic Bilbao 4:0 (2:0)
1:0 Robert Lewandowski 4′
2:0 Ferran Torres 45+3′
3:0 Fermin Lopez 48′
4:0 Ferran Torres 90+1′