IMAGO / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W barwach Barcelony furorę ostatnio robi Pau Cubarsi

17-latek kapitalnie zaprezentował się przeciwko SSC Napoli i został wybrany MVP meczu

Teraz o obrońcy w samych superlatywach wypowiedział się Robert Lewandowski

“Lewy” zachwycony

Barcelona słynie z wypuszczania na świat młodych, niezwykle zdolnych piłkarzy ze swojej akademii. Jakiś czas temu przebojem do zespołu oraz całej europejskiej piłki wbił się Lamine Yamal. Teraz furorę robi jeszcze młodszy Pau Cubarsi. Raptem 17-letni obrońca ma na koncie 12 występów w Barcelonie, ale to ostatni mecz z SSC Napoli sprawił, że zrobiło się o nim bardzo głośno. Rozegrał bowiem kapitalne zawody i został wybrany nawet MVP spotkania. O jego kapitalnej grze i wielkim talencie wypowiedział się Robert Lewandowski.

– To, jak on gra, jak podejmuje decyzje, jak potrafi wyprowadzić piłkę, szukać podania, czy to dłuższego, czy trójkątami od tyłu robi wrażenie. Faktycznie wydaje się, jakby miał minimum 26 lat. Ten spokój i opcje, które widzi. Nie panikuje, nie boi się rozgrywać. Nie wiem, czy z takim zawodnikiem, w takim wieku, się spotkałem – mówi kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z “Meczykami”.

– Z drugiej strony ja bym raczej dał mu spokój, żeby pracował, bo wiadomo – początki czasami są łatwiejsze – dodaje.

Czytaj więcej: Szczęsny odejdzie z Juventusu? Klub postawił ultimatum