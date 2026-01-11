Lewandowski zabrał głos po El Clasico. Napastnik błysnął z Realem Madryt

Robert Lewandowski zdobył bramkę w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Po meczu w rozmowie z "Movistar" podkreślił wagę wygranej w El Clasico.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski strzela i cieszy się z triumfu w El Clasico

Robert Lewandowski wraz z Barceloną sięgnął po Superpuchar Hiszpanii po zwycięstwie nad Realem Madryt (3:2). Polak wpisał się na listę strzelców już w pierwszej połowie, choć bohaterem spotkania był Raphinha, który dwukrotnie pokonał Thibauta Courtoisa. Mimo że Brazylijczyk rozstrzygnął losy meczu, Lewandowski otrzymał w hiszpańskich mediach solidne oceny za swój występ.

Po meczu napastnik mistrza Hiszpanii nie krył satysfakcji z triumfu nad odwiecznym rywalem w El Clasico. – Za każdym razem, gdy pokonujemy Real, to wielka sprawa – przyznał w rozmowie z „Movistar”. Polak podkreślił, że zwycięstwo nad Królewskimi nigdy nie przychodzi łatwo.

– Grali głęboko w defensywie, dlatego musieliśmy zachować cierpliwość i przesuwać piłkę z jednej strony na drugą – wyjaśnił Lewandowski, opisując taktykę na mecz. Blaugrana w pełni kontrolowała przebieg spotkania mimo trudności stwarzanych przez defensywę Realu.

Reprezentant Polski zwrócił też uwagę na znaczenie zespołowej pracy. – Najważniejsze, że mamy kolejny tytuł – zaznaczył. Jego gol w doliczonym czasie pierwszej połowy był dowodem skuteczność w kluczowych momentach. W obecnym sezonie Polak zdobył już 10 bramek we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt na Camp Nou obowiązuje do końca czerwca tego roku.