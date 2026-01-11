Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii. Przebłysk geniuszu Raphinhy w El Clasico [WIDEO]

FC Barcelona sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii po zwycięstwie nad Realem Madryt (3:2) w meczu rozegranym w Dżuddzie. Bohaterem Dumy Katalonii był Raphinha, który zdobył dwie bramki,. Kolejne dołożył Robert Lewandowski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Barcelona - Real Madryt

Raphinha bohaterem Barcelony w Superpucharze Hiszpanii

FC Barcelona zmierzyła się z Realem Madryt w pierwszym w 2026 roku El Clasico, którego stawką był Superpuchar Hiszpanii. Spotkanie rozegrano w Arabii Saudyjskiej. Od pierwszych minut Hansi Flick, postawił na Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski wrócił do wyjściowego składu kosztem Ferrana Torresa, który w ostatnich tygodniach częściej otrzymywał szanse gry od pierwszej minuty.

W półfinale rozgrywek Duma Katalonii nie pozostawiła złudzeń Athletikowi Bilbao, rozbijając rywali (5:0). Bohaterem spotkania był Raphinha, autor dwóch bramek. Świetny występ zanotował również Roony Bardghji. Szwedzki skrzydłowy wpisał się na listę strzelców i dołożył dwie asysty. Lewandowski całe spotkanie spędził jednak na ławce rezerwowych.

Real kilka dni wcześniej awansował do finału po zwycięstwie nad Atletico Madryt (2:1). Gole strzelili dla Królewskich Federico Valverde oraz Rodrygo. Do kadry meczowej na mecz z Dumą Katalonii wrócił Kylian Mbappe, który zmagał się z urazem kolana.

Od pierwszych minut spotkanie miało wyrównany przebieg. Swoje okazje bramkowe mieli Vinicius Junior, Raphinha oraz Gonzalo Garcia. Zarówno Joan García, jak i Thibaut Courtois spisywali się bez zarzutu. W 36. minucie. Fermin Lopez posłał prostopadłe podanie z głębi pola do Raphinhy, a Brazylijczyk zachował zimną krew i wykończył akcję, wyprowadzając Barcę na prowadzenie.

W doliczonym czasie pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Vinicius, który wykorzystał podanie Gonzalo Garcii. Gol Brazylijczyka zapoczątkował rollercoaster emocji przed przerwą. Barcelona szybko odpowiedziała. Pedri popisał się znakomitym podaniem do Roberta Lewandowskiego, a reprezentant Polski sprytną podcinką pokonał Courtoisa.

Radość Katalończyków nie trwała jednak długo. Jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę na listę strzelców wpisał się Gonzalo García, doprowadzając do remisu. Do szatni oba zespoły schodziły przy wyniku 2:2, zapowiadając niezwykle emocjonującą drugą odsłonę El Clasico.

W okolicach 60, minuty Królewscy zepchnęli Katalończyków do głębokiej defensywy. Doskonałą okazję do zdobycia bramki miał Rodrygo, jednak Joan Garcia popisał się znakomitą interwencją. W 66. minucie boisko opuścił Lewandowskiego, którego zastąpił Torres. W 73. minucie Raphinha po raz drugi tego dnia trafił do siatki Realu. Brazylijczyk oddał strzał po rykoszecie, który kompletnie zaskoczył bramkarza Los Blancos. Katalończycy, choć kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce Frenkiego de Jonga, to nie pozwolili Realowi na odwrócenie losów meczu i sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii w pięknym stylu.

FC Barcelona – Real Madryt 3:2 (2:2)

1:0 Raphinha 36′

1:1 Vinicius Junior 45+2′

2:1 Robert Lewandowski 45+5

2:2 Gonzalo Garcia 45+6′

3:2 Raphinha 73′