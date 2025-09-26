Lewandowski superrezerwowym Barcelony. Hiszpanie piszą wprost

Robert Lewandowski okazał się kluczowym zmiennikiem w starciu Real Oviedo - FC Barcelona. Polak zdobył bramkę chwilę po wejściu na boisku. Hiszpańskie media chwalą go za odwrócenie losów meczu.

„Kluczowy”, „Śmiertelnie groźny” – tak opisują Lewandowskiego w Hiszpanii

FC Barcelona długo czekała na przełamanie w meczu z Realem Oviedo. Niespodziewanie to gospodarze schodzili na przerwę, będąc na jednobramkowym prowadzeniu (1:0). Po przerwie gra podopiecznych Hansiego Flicka wyglądała dużo lepiej. Kilka minut po wznowieniu gry do remisu doprowadził Eric Garcia. Z kolei Robert Lewandowski w 70. minucie wyprowadził Katalończyków na prowadzenie.

Warto dodać, że Polak zdobył bramkę zaledwie pięć minut po wejściu na boisko. Lewandowski okazał się kluczowy w kontekście zwycięstwa Dumy Katalonii, co podkreśliły hiszpańskie media w pomeczowych ocenach. 37-latek otrzymał notę 9 w skali 1-10.

– Kluczowy. Potrzebował niewiele, aby zdobyć fantastycznego gola, który okazał się kluczowy dla odwrócenia losów meczu. Jego uderzenie głową na (2:1) to zagranie godne najlepszych snajperów w historii futbolu. Nie ma drugiej „dziewiątki” o takim instynkcie strzeleckim – zachwycał się dziennik Sport, przyznając Lewandowskiemu ocenę 9 w skali od 1 do 10.

– Śmiertelnie groźny. Fenomenalny gol głową przy pierwszej akcji. Stworzył sobie też kolejną okazję strzałem po długim rogu. Wchodząc z ławki, potrafi wyrządzić wiele szkody rywalom – ocenił grę reprezentanta Polski dziennik Mundo Deportivo.

Pod koniec na listę strzelców wpisał się jeszcze Ronald Araujo, ustalając wynik meczu na (3:1) dla gości. Barcelona, zdobywając komplet punktów, umocniła się na 2. miejscu w tabeli La Liga. Do pierwszego Realu Madryt tracą tylko dwa oczka.