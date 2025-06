Lewandowski o Flicku. „Jako osoba nie, ale jako trener tak”

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Hansi Flick

Lewandowski i Flick – współpraca idealna?

Hansi Flick w swoim premierowym sezonie w Barcelonie sięgnął po trzy trofea – Blaugrana wygrała La Liga, Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii. Do pełni szczęścia zabrakło triumfu w Lidze Mistrzów, ale i tak podopieczni niemieckiego trenera mogą być zadowoleni z minionych rozgrywek. 60-latek znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu, co w wywiadzie dla Mundo Deportivo zauważa Robert Lewandowski.

– Kiedy Hansi przybył, rozmawiałem z nim i wyjaśniłem mu, jak postrzegam sytuację w tym klubie. Flick sprawił, że każdy zawodnik gra na swoim poziomie. Nie było to łatwe dla trenera i myślę, że Hansi rozmawiał ze wszystkimi zawodnikami i wiedział, że jeśli chcemy zdobywać tytuły, potrzebujemy zawodników grających na najwyższym poziomie. Dlatego uważam, że w tym sezonie wielu graczy grało na swoim poziomie i sądzę, że po tym sezonie następny może być nieco trudniejszy. Ale jeśli przygotowujesz się mentalnie na takie rzeczy, jestem pewien, że możemy grać z nieco większym doświadczeniem i ostatecznie będzie to nieco łatwiejsze. Ale oczywiście każdy przeciwnik chce teraz wygrać z nami i musimy się na to przygotować – stwierdził 36-latek.

Lewandowski zauważył, że Flick – od momentu, w którym Polak i Niemiec spotkali się w Monachium – nieco się zmienił. – Jako osoba nie, ale jako trener trochę tak. Myślę, że nie można być tym samym trenerem w innej drużynie na tym samym poziomie. Ma innych graczy, inną sytuację w klubie i uważam, że Hansi zrobił wszystko idealnie, co ostatecznie bardzo dobrze zadziałało w tej drużynie. Myślę, że dla trenera bardzo ważne jest, aby widzieć, jak i co działa najlepiej – dodał reprezentant Biało-Czerwonych.

Polak zwrócił uwagę także na pracę, ktorą szkoleniowiec Barcelony wykonuje poza murawą. – Tak, myślę, że Hansi Flick zawsze miał pomysł, jak możemy poprawić sytuację, nie tylko na boisku, ale także poza nim. W końcu nie jesteśmy tylko piłkarzami, jesteśmy też ludźmi i jeśli czujemy się dobrze, możemy grać lepiej. Myślę, że Hansi doskonale rozumie, jak działają te dwie rzeczy i uważam, że jeśli masz bardzo zadowolonego, szczęśliwego i sprawnego fizycznie piłkarza, który czuje się dobrze, to na boisku możemy grać lepiej – zakończył Lewandowski.