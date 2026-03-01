Lewandowski kontuzjowany! Barcelona wydała pilny komunikat

Robert Lewandowski w meczu z Villarrealem doznał kontuzji. FC Barcelona poinformowała, że doszło do złamania kości lewego oczodołu. 37-latek nie zagra z Atletico Madryt.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski doznał kontuzji. Nie zagra w meczu Barcelona – Atletico

FC Barcelona odniosła przekonujące zwycięstwo w sobotnim meczu z Villarrealem (4:1). W doliczonym czasie gry czwartego gola dla Katalończyków zdobył Robert Lewandowski. Reprezentant Polski pojawił się na boisku w 67. minucie i zagrał przez nieco ponad dwadzieścia minut. Po spotkaniu nic nie wskazywało na to, że w niedzielę pojawią się zaskakujące doniesienia o kontuzji.

Okazuje się, że Lewandowski ma złamaną kość lewego oczodołu. Badania zostały przeprowadzone w niedzielę rano, a Barcelona poinformowała, że 37-latek na pewno nie zagra w najbliższym spotkaniu z Atletico Madryt w Pucharze Króla.

– Zawodnik pierwszej drużyny Robert Lewandowski doznał kontuzji w niedawnym meczu z Villarrealem. Badania wykazały złamanie kości lewego oczodołu. Nie zagra w meczu z Atletico Madryt – brzmi komunikt katalońskiego klubu.

Chwilę później o stanie zdrowia Lewandowskiego poinformował również Mateusz Ligęza z Radia Zet. Dziennikarz przekazał, że obecność kapitana reprezentacji Polski na marcowym zgrupowanie nie jest zagrożona. Niewykluczone, że na boisko wróci już za tydzień w starciu z Athletik Bilbao. Decyzja będzie należała do lekarza FC Barcelony. Z kolei hiszpańskie media donoszą, że być może przez najbliższe tygodnie Lewandowski będzie grał w specjalnej masce, jak w przeszłości m.in. Victor Osimhen.