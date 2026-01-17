Lewandowski kontra Torres. Flick ocenił rywalizację w Barcelonie

13:39, 17. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  BarcaInfo

Robert Lewandowski i Ferran Torres rywalizują o miejsce w składzie FC Barcelony. Hansi Flick, którego cytuje profil BarcaInfo, ocenił sytuację wśród napastników. Zdradził, że najważniejsza jest drużyna.

Ferran Torres i Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres i Robert Lewandowski

Podoba mi się to – mówi Flick o rywalizacji na linii Lewandowski – Torres

Robert Lewandowski musi przyzwyczaić się do zupełnie nowej dla siebie sytuacji w FC Barcelonie. Jest to pierwszy sezon, odkąd dołączył do klubu, gdy nie jest niekwestionowanym pierwszym wyborem na pozycję numer dziewięć. O miejsce w wyjściowej jedenastce musi rywalizować z Ferranem Torresem. Na ten moment można odnieść wrażenie, że to Hiszpan jest wyżej w hierarchii napastników.

Pod względem wyników również Torres wypada lepiej. W 26 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 15 goli i zaliczył asystę. Z kolei Lewandowski ma 10 bramek i dwie asysty. Mundo Deportivo wyliczyło, że na tym etapie sezon obaj strzelają z podobną częstoliwością. W przypadku reprezentanta Polski 37-latek zdobywa bramkę średnio co 103 minuty. Z kolei Hiszpan średnio co 105 minut.

Rywalizację na linii Lewandowski – Torres ocenił na konferencji prasowej Hansi Flick. Trener FC Barcelony podkreślił, że zdrowa rywalizacja jest dobra i podoba mu się to. Zaznaczył, że zawsze drużyna będzie ważniejsza niż pojedynczy zawodnik.

Kiedy jest taka rywalizacja, to jest zdrowo. Podoba mi się to. Na każdej pozycji na boisku mamy zawodników, którzy zaczynają w pierwszej jedenastce, i innych, którzy kończą mecze. Tego oczekuję od mojej drużyny; każdy jest ważny i każdy pomaga nam wygrywać mecze i osiągać nasze cele. Najważniejsza jest drużyna, a nie zawodnik czy trener – powiedział Flick, cytowany przez profil BarcaInfo.

POLECAMY TAKŻE

Kamil Grosicki
Grosicki i Lewandowski już pogodzeni. „Odbyliśmy męską rozmowę”
Marc-Andre ter Stegen
Barcelona coraz bliżej wyczekiwanego rozstania. Wskazano datę
Dro Fernandez
Barcelona traci wielki talent! Wiadomo, gdzie zagra Dro