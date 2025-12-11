Barcelona mierzy się z absencjami dwóch oficjalnych kapitanów. Jednak w szatni Dumy Katalonii jest zawodnik, który dysponuje większym autorytetem niż zawodnicy, którzy noszą opaskę. Javier Miguel ujawnia nazwisko prawdziwego lidera Blaugrany.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia, Raphinha i Gerard Martin

Barcelona ma nowego lidera. To kapitan bez opaski

Marc-André ter Stegen i Ronald Araujo pozostają poza gra. Niemiec dopiero wrócił do kadry meczowej po zakończeniu rehabilitacji, ale i tak nie ma szans na regularne występy. Natomiast Urugwajczyk obecnie mierzy się z problemami pozasportowymi. Barcelona aktualnie dysponuje dwoma oficjalnymi kapitanami – tę funkcję pełnią Frenkie de Jong i Raphinha.

Jednak to nie Holender i Brazylijczyk cieszą się najmocniejszą pozycją w szatni Dumy Katalonii. Największy autorytetem może pochwalić się Eric Garcia, co zdradza Javier Miguel:

– Jest jednak jeszcze jeden gracz, który jest prawdziwym kapitanem w cieniu. Ten, którego wszyscy słuchają, który cieszy się przychylnością wszystkich kolegów, który dla wielu jest przewodnikiem i mentorem. Nazywa się Éric García. Tak, wszechstronny gracz Flicka, zdolny do gry w jednym meczu na trzech różnych pozycjach bez mrugnięcia okiem, a do tego z dodatkową niedogodnością noszenia maski ochronnej, jest obecnie światłem, które oświetla latarnię Blaugrany. Gdyby odbyło się głosowanie i pojawiło się nazwisko Érica wśród kandydatów, wielu uważa, że zmiótłby on konkurencję, wyprzedzając nawet Raphinhę, kolejną niekwestionowaną ikonę obecnego składu.

Wychowanek Dumy Katalonii jako nastolatek przeniósł się do Manchesteru City i na Camp Nou wrócił w lecie 2021 roku. W sezonie 2023/24 obrońca występował w Gironie na zasadzie wypożyczenia. W obecnych rozgrywkach zanotował już 22 spotkania – jego dorobek ofensywny to gol i asysta.