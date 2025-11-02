Lewandowski i Szczęsny ocenieni za mecz dla Barcelony. Napastnik wrócił po kontuzji

21:06, 2. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona odniosła pewne zwycięstwo nad Elche (3:1) w meczu 11. kolejki La Liga. Kataloński "Sport" ocenił występy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpańskie media oceniły Lewandowskiego i Szczęsnego

FC Barcelona wróciła na zwycięską ścieżkę po porażce w El Clasico. W niedzielnym meczu 11. kolejki La Liga kataloński zespół pokonał Elche (3:1) po bramkach Lamine’a Yamala, Ferrana Torresa i Marcusa Rashforda. W bramce Dumy Katalonii pełny mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, natomiast Robert Lewandowski pojawił się na murawie w 74. minucie, zastępując autora trzeciego gola.

Według katalońskiego dziennika „Sport”, obaj Polacy zostali ocenieni solidnie – po 6 w dziesięciostopniowej skali. Szczęsny przez większą część spotkania mógł czuć się pewnie między słupkami, zachowując spokój przy wyprowadzaniu piłki i dobrze reagując na próby rywali. Dziennik zwrócił jednak uwagę na moment tuż przed przerwą, gdy Rafa Mir wykorzystał nieporozumienie w defensywie gospodarzy i zdobył bramkę dla Elche. „Szczęsny nie mógł wiele zrobić przy tym uderzeniu” – ocenili dziennikarze.

Dla Roberta Lewandowskiego był to powrót na boisko po kontuzji mięśnia dwugłowego uda, której nabawił się na początku października. Napastnik rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a po wejściu na plac gry w drugiej połowie starał się zaznaczyć swoją obecność w ofensywie. Dziennikarze podkreślili, że Polak „próbował szczęścia po efektownym obrocie z piłką, lecz jego strzał został zablokowany przez obrońców Elche”.

Duma Katalonii awansowała na drugie miejsce w tabeli La Liga i traci obecnie pięć punktów do Królewskich Już w najbliższą środę (5 listopada, godz. 21:00) zespół Hansiego Flicka zagra w Lidze Mistrzów z Club Brugge, a cztery dni później podejmie Celtę Vigo w 12. serii gier hiszpańskiej ligi.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal i Marcus Rashford
Barcelona wróciła w świetnym stylu. Gol Yamala i powrót Lewandowskiego [WIDEO]
Lamine Yamal
Yamal dopiął wielką transakcję! Kilkanaście milionów euro
Hansi Flick
Barcelona – Elche: znamy oficjalne składy. Wiadomo, co z Lewandowskim