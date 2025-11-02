Barcelona wróciła w świetnym stylu. Gol Yamala i powrót Lewandowskiego [WIDEO]

FC Barcelona pokonała Elche (3:1) w 11. kolejce La Liga. Kolejną bramkę w barwach katalońskiego klubu zdobył Lamine Yamal, a po kontuzji do gry wrócił Robert Lewandowski.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Marcus Rashford

Yamal czaruje, Lewandowski wrócił po urazie

FC Barcelona w niedzielne popołudnie zmierzyła się z Elche na Estadi Olimpic Lluis Companys w ramach 11. kolejki La Liga. Do kadry meczowej powrócili Robert Lewandowski i Dani Olmo. Reprezentant Polski na początku października doznał naderwania mięśnia dwugłowego w lewym udzie podczas zgrupowania kadry narodowej.

Po porażce w El Clasico z Realem Madryt, kataloński gigant chciał się zrehabilitować i wrócić na zwycięską ścieżkę. Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a w linii ataku zagrał Ferran Torres. W bramce Blaugrany od pierwszych minut wystąpił Wojciech Szczęsny, który zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. Elche przegrało aż 11 meczów z rzędu z katalońskim gigantem i było skazywane na wysoką porażkę w stolicy Katalonii.

Wynik spotkania otworzył już w 9. minucie niezawodny Lamine Yamal. Alejandro Balde zagrał precyzyjnie do 18-letniego skrzydłowego w pole karne, a ten pięknym uderzeniem nie dał żadnych szans bramkarzowi gości.

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝐖𝐑𝐀𝐂𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀𝐍𝐈𝐀 🎯💥



W swoim stylu! 😎 Barcelona na prowadzeniu, mecz trwa w Eleven Sports 1! 🔛 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/R1JlijlwOh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 2, 2025

Trzy minuty później wynik podwyższył Ferran Torres, któremu dograł Fermin Lopez. Chwilę przed końcem pierwszej połowy Elche wykorzystało chwilę nieuwagi piłkarzy Barcelony. Rafa Mir umieścił piłkę w siatce gospodarzy, dając nadzieję na korzystny rezultat po przerwie.

𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐑𝐑𝐄𝐒 𝐍𝐀 𝟐:𝟎 ⚽



Co za początek Barcelony! ⚡ Dwa szybkie ciosy 🥊 i mecz pod kontrolą 💪 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/yFsZrs4MyP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 2, 2025

W 61. minucie wynik meczu ustalił Marcus Rashford, który precyzyjnym strzałem wykończył dośrodkowanie Fermina Lopeza. Hiszpan tym samym zapisał na swoim koncie drugą asystę w tym spotkaniu, potwierdzając świetną formę.

W 74. minucie na boisku pojawił się Lewandowski. Dzięki zwycięstwu Katalończycy awansowali na drugą lokatę i tracą obecnie do liderującego Realu Madryt pięć punków. Teraz przed ekipą Flicka mecz Ligi Mistrzów z Club Brugge (5 listopada, godz. 21:00), a następnie ligowe starcie z Celtą Vigo (9 listopada, godz. 21:00).

FC Barcelona – Elche 3:1 (2:1)

1:0 Lamine Yamal 9′

2:0 Ferran Torres 12′

2:1 Rafa Mir 42′

3:1 Marcu Rashford 61′