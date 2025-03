Lewandowski goni Salaha w wyścigu o Złotego Buta

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wiceliderem Złotego Buta – Salah nadal na czele

Robert Lewandowski nie zwalnia tempa. Po meczu bez trafienia przeciwko Las Palmas, napastnik Barcelony powrócił do zdobywania bramek, zamykając wynik spotkania z Realem Sociedad. Było to jego 21. trafienie w LaLiga i 34. we wszystkich rozgrywkach, co oznacza, że poprawił swój dotychczasowy dorobek w barwach Blaugrany.

Dzięki temu Polak wykorzystał brak spotkań w Premier League oraz niemoc swoich rywali w Bundeslidze i Serie A, by przesunąć się w górę tabeli Złotego Buta. Lewandowski zrównał się z dorobkiem Harry’ego Kane’a (Bayern Monachium) i Mateo Reteguiego (Atalanta), którzy również mają na koncie 21 bramek, lecz nie trafili do siatki rywala w minionym weekendzie.

Liderem klasyfikacji pozostaje Mohamed Salah, który zdobył 25 goli w Premier League. Egipcjanin strzelił ostatnio przeciwko Manchesterowi City (2:0), ale nie miał okazji powiększyć swojego dorobku, ponieważ w ten weekend angielska liga nie rozgrywała spotkań.

Aktualna klasyfikacja Złotego Buta:

Mohamed Salah (Liverpool) – 25 goli (50 punktów)

– 25 goli (50 punktów) Robert Lewandowski (Barcelona) – 21 goli (42 punkty)

– 21 goli (42 punkty) Harry Kane (Bayern Monachium) – 21 goli (42 punkty)

– 21 goli (42 punkty) Mateo Retegui (Atalanta) – 21 goli (42 punkty)

Do końca sezonu pozostało jeszcze kilka miesięcy, a rywalizacja o tytuł najlepszego strzelca Europy staje się coraz bardziej zacięta. Lewandowski ma przed sobą kolejne kluczowe mecze w LaLiga, które mogą pozwolić mu jeszcze bardziej zbliżyć się do Salaha, a nawet objąć prowadzenie. Czy Polak sięgnie po swój trzeci Złoty But w karierze?

