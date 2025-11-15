Robert Lewandowski mimo upływu lat utrzymuje wysoką dyspozycję. 37-latka docenił Gary Lineker, który w rozmowie z Juanem Castro (Marca) wystawił laurkę reprezentantowi Polski.

Foto Arena LTDA/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zdobył uznanie

Hat-trick w pojedynku z Celtą Vigo i znakomita asysta w starciu z Holandią – Robert Lewandowski w ostatnich dniach nie zwalnia tempa. Napastnik Barcelony w tym sezonie zdobył już siedem bramek w dziewięciu meczach La Liga, natomiast w reprezentacji Polski strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w czterech pojedynkach.

Jak 37-latek jest postrzegany przez futbolowe legendy? Gary Lineker, były zawodnik Dumy Katalonii, został postawiony przed dylematem. Juan Castro (Marca) zapytał Anglika, czy ten wybrałbym 28-letniego siebie w szczytowej formie czy obecnego Lewandowskiego?

– Jestem już bardzo stary. Dlatego wybieram Roberta. Moim zdaniem Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników wszech czasów. Doskonale wie, jak grać na tej pozycji, a ponadto jest urodzonym zdobywcą bramek. Ma wielki spokój w wykańczaniu akcji i uwielbiam go jako strzelca – przyznał Lineker w rozmowie podczas Football Hall of Fame w Pachuce.