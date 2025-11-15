Lewandowski zdobył uznanie
Hat-trick w pojedynku z Celtą Vigo i znakomita asysta w starciu z Holandią – Robert Lewandowski w ostatnich dniach nie zwalnia tempa. Napastnik Barcelony w tym sezonie zdobył już siedem bramek w dziewięciu meczach La Liga, natomiast w reprezentacji Polski strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w czterech pojedynkach.
Jak 37-latek jest postrzegany przez futbolowe legendy? Gary Lineker, były zawodnik Dumy Katalonii, został postawiony przed dylematem. Juan Castro (Marca) zapytał Anglika, czy ten wybrałbym 28-letniego siebie w szczytowej formie czy obecnego Lewandowskiego?
– Jestem już bardzo stary. Dlatego wybieram Roberta. Moim zdaniem Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników wszech czasów. Doskonale wie, jak grać na tej pozycji, a ponadto jest urodzonym zdobywcą bramek. Ma wielki spokój w wykańczaniu akcji i uwielbiam go jako strzelca – przyznał Lineker w rozmowie podczas Football Hall of Fame w Pachuce.