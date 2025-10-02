Lewandowski czy Ferran? Hiszpanie wskazali kto da więcej Barcelonie w ważnych meczach

Robert Lewandowski usiadł na ławce rezerwowych w meczu z Paris Saint-Germain. Lluis Flaquer jest zdania, że w ważnych meczach taka sytuacja może się powtarzać. Jego zdaniem więcej w takich spotkaniach Barcelonie może dać Ferran Torres.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres i Robert Lewandowski

Lewandowski tego nie zapewnia, ale Ferran tak – pressing kluczową kwestią

FC Barcelona w środę przegrała przed własną publicznością z Paris Saint-Germain (1:2). Hansi Flick ku zaskoczeniu zdecydował, że Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce znalazł się Ferran Torres, który wpisał się na listę strzelców. Polak na boisku zameldował się dopiero w 72. minucie, zastępując Marcusa Rashforda.

Flick za decyzję o posadzeniu Lewandowskiego na ławce zebrał krytyczne komentarze wśród kibiców. Fani byli zdania, że w takich meczach 37-latek jest niezbędny. Natomiast inaczej uważa dziennikarz Lluis Flaquer. W programie El Larguero w Cadena SER postanowił podzielić się ze słuchaczami odważną opinią. Jego zdaniem taka sytuacja w ważnych meczach może się powtarzać.

– Nie wykluczam, że Lewandowski nadal nie będzie grał w pierwszym składzie w ważnych meczach. PSG wymaga od ciebie wysiłku fizycznego w ataku, żeby prowadzić pressing, czego Lewandowski ze względu na wiek nie zapewnia, a Ferran tak – powiedział Lluis Flaquer w programie El Larguero w Cadena SER.

Ferran Torres zastąpił Lewandowskiego na początku sezonu ze względu na kontuzję Polaka. Jak dotąd w 9 meczach zdobył 5 goli i zaliczył asystę. Z kolei reprezentant Polski ma na swoim koncie 4 bramki w 8 rozegranych meczach, z czego tylko 3 razy zagrał od początku.