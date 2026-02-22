Lewandowski bez szału, ale Barcelona przełamała serię porażek [WIDEO]

FC Barcelona przerwała serię dwóch porażek z rzędu. W niedzielę podopieczni Hansiego Flicka wygrali z Levante (3:0). Przeciętne spotkanie rozegrał Robert Lewandowski.

Barcelona wróciła do wygrywania! Komplet punktów z Levante

FC Barcelona podczas niedzielnego spotkania z Levante miała tylko jeden cel – za wszelką cenę odnieść zwycięstwo. Przypomnijmy, że Katalończycy mieli na swoim koncie dwie porażki z rzędu, przegrywając z Atletico Madryt i Gironą. W niedzielę (22 lutego) przed własną publicznością na Camp Nou przełamali złą passę, wygrywając bez problemów (3:0).

Worek z bramkami już w 4. minucie otworzył Marc Bernal. Pomocnik wykończył w polu karnym podanie, które zagrał Eric Garcia. Dla 18-latka było to drugie trafienie w tym sezonie La Liga. Wcześniej mógł cieszyć się z gola w starciu z Realem Mallorca dwa tygodnie temu.

Duma Katalonii poszła za ciosem i jeszcze w pierwszej połowie podwyższyła wynik. Na listę strzelców w 32. minucie wpisał się Frenkie De Jong. Holender był zupełnie niepilnowany w polu karnym, co zauważył Joao Cancelo, zagrywając mu piłkę prosto na nogę.

Wynik na (3:0) ustalił Fermin Lopez, zdobywając bramkę zza pola karnego. Robert Lewandowski wystąpił od początku i spędził na boisku 66 minut. Występ reprezentanta Polski był mocno przeciętny. Oddał dwa strzały, z czego jeden celny, ale nie stanowił on większego zagrożenia. Ponadto napastnik zaliczył 18 kontaktów z piłką i wykonał 11 na 12 celnych podań. Zastąpił go Ferran Torres.

Po zwycięstwie z Levante podopieczni Hansiego Flicka wrócili na fotel lidera La Liga. Obecnie wyprzedzają Real Madryt o jeden punkt. Królewscy przegrali swój mecz w ramach 25. kolejki z Osasuną (1:2).

FC Barcelona 3:0 Levante (4′ Bernal, 32′ De Jong, 81′ Fermin)

