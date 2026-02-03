Laporta zrezygnuje ze swojej funkcji w FC Barcelonie

Barcelona stoi przed kluczowym momentem, który rozpocznie nowy etap w historii klubu. Według Mundo Deportivo w poniedziałek ogłoszone zostaną wybory prezydenckie, a Joan Laporta złoży rezygnację z pełnionej funkcji.

ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona uruchamia procedurę wyborczą i porządkuje struktury władzy

Barcelona oficjalnie wejdzie w tryb wyborczy na początku przyszłego tygodnia. Klub ma ogłosić zwołanie wyborów prezydenckich oraz dymisję Joana Laporty. Decyzja uruchomi proces regulowany przez statut, który precyzyjnie określa kolejne kroki i obowiązki władz.

Jednym z kluczowych zapisów jest konieczność rezygnacji z funkcji przez członków obecnego zarządu, którzy chcą znaleźć się na liście wyborczej, a jak wiadomo Joan Laporta weźmie udział w nowych wyborach. Ma to zagwarantować równość i przejrzystość kampanii. Jednocześnie klub musi uniknąć powołania zarządu komisarycznego.

Zgodnie z przepisami co najmniej jedna trzecia obecnych dyrektorów musi pozostać na stanowiskach. Oznacza to minimum sześć osób, które będą prowadzić bieżące sprawy klubu do końca kadencji. W tym okresie obowiązki prezydenta przejmie Rafa Yuste.

Yuste ma pełnić funkcję tymczasowego prezydenta do 30 czerwca. Jego zadaniem będzie zapewnienie ciągłości instytucjonalnej oraz stabilności w trakcie kampanii wyborczej. To rozwiązanie pozwala klubowi funkcjonować bez zakłóceń organizacyjnych.

Członkowie zarządu, którzy pozostaną na stanowiskach, nie zamykają sobie drogi do dalszej współpracy z Laportą. Jeśli wygra on nadchodzące wybory, będą mogli wrócić do władz klubu od 1 lipca. W poniedziałek powołane zostaną także komisje wyborcze, a po zatwierdzeniu rejestru socios rozpocznie się zbieranie podpisów przez kandydatów.

