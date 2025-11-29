Laporta zdecydował ws. Flicka. Tak zareagował po porażce z Chelsea

FC Barcelona w obecnym sezonie gra poniżej oczekiwań, często gubiąc punkty. Ostatnio przegrali z Chelsea w Lidze Mistrzów. Joan Laporta zdradził, że rozmawiał po meczu z Hansim Flickiem.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta wciąż wierzy we Flicka. „Ten wynik będzie punktem zwrotnym”

FC Barcelona w sezonie 2025/2026 przegrała cztery spotkania. To prawie połowa wszystkich porażek, jakich drużyna doznała pod wodzą Hansiego Flicka. Należy pamiętać, że jesteśmy wciąż w początkowej fazie sezonu, gdyż w La Liga rozegrano dopiero 13. kolejek.

Katalończycy gubią punkty nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale także w Lidze Mistrzów. Po sensacyjnym remisie z Club Brugge (3:3) ostatnio wysoko przegrali z Chelsea (0:3). Wcześniej bez punktów zakończyli rywalizację z PSG, przegrywając (1:2). Joan Laporta po porażce z The Blues postanowił porozmawiać z trenerem. W rozmowie z mediami zdradził, że podobała mu się jego reakcja na słaby wynik.

– Rozmawiałem z Flickiem w trakcie powrotu z Londynu… Podobała mi się jego reakcja i reakcja zespołu. Myślę, że ten wynik będzie punktem zwrotnym. Zły rezultat w historii często popychał nas w kierunku udanego sezonu. Jestem tego pewien – powiedział Joan Laporta.

Wygląda więc na to, że Laporta wciąż wierzy, że Hansi Flick to odpowiednia osoba na stanowisku trenera. Przypomnijmy, że w pierwszym roku pracy niemiecki szkoleniowiec wygrał potrójną koronę na krajowym podwórku. Z kolei z Ligi Mistrzów odpadł dopiero w półfinale. Jak dotąd Flick prowadził Blaugranę w 78 meczach, a jego bilans to 56 zwycięstw, 9 remisów i 13 porażek.