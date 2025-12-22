Laporta rozważa nietypową decyzję. Wielki gest dla gwiazdy Barcelony

FC Barcelona zmaga się z konsekwencjami poważnej kontuzji Andreasa Christensena. Według Cadena Ser Joan Laporta rozważa zaproponowanie Duńczykowi rocznego przedłużenia kontraktu jako wyraz zaufania i uznania.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona myśli o przedłużeniu kontraktu z Christensenem

FC Barcelona mocno odczuła kontuzję Andreasa Christensena, który od dawna uchodzi w szatni za wzór profesjonalizmu. Duńczyk zawsze dawał zespołowi jakość, gdy tylko był zdrowy, lecz problemy zdrowotne regularnie wykluczały go z gry na dłuższe okresy. Tym razem uraz kolana praktycznie przekreśla jego udział w bieżącym sezonie.

Joan Laporta nie przeszedł obok tej sytuacji obojętnie. Prezes klubu skontaktował się z piłkarzem po potwierdzeniu diagnozy i według Cadena Ser rozważa zaproponowanie mu przedłużenia umowy o kolejny rok. Byłby to gest doceniający postawę zawodnika, który nigdy nie sprawiał problemów i zawsze stawiał dobro drużyny na pierwszym miejscu.

Andreas Christensen trafił do Barcelony jako wolny zawodnik, mimo silnych nacisków ze strony Chelsea na podpisanie nowej umowy. Duńczyk od dawna marzył o grze dla Blaugrany i dotrzymał danego słowa, podpisując kontrakt na cztery sezony.

W trakcie pobytu w klubie zbierał wyłącznie pozytywne opinie od kolejnych trenerów. Hansi Flick wielokrotnie podkreślał, że Christensen jest jednym z najlepszych stoperów w kadrze, gdy jest w pełni dyspozycji. Latem Barcelona rozważała jego odejście, lecz ani sam piłkarz nie chciał zmiany otoczenia, ani sztab szkoleniowy nie naciskał na transfer.

Kontrakt Christensena wygasa 30 czerwca, a jego przyszłość pozostaje otwarta. Klub zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest skomplikowana, ale nie wyklucza dalszej współpracy przy zmienionych warunkach finansowych.

