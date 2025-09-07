Mbappe wskazał faworyta. „Przywiózłbym mu Złotą Piłkę do domu”

Kylian Mbappe w rozmowie z Telefoot został zapytany o zbliżający się plebiscyt Złotej Piłki. Gwiazdor Realu Madryt i reprezentacji Francji bez wahania wskazał swojego faworyta.

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie zaskoczył swoim wyborem

Komu przypadnie Złota Piłka 2025? Największe szanse na zwycięstwo ma dwóch piłkarzy FC Barcelony i jeden zawodnik Paris Saint-Germain. Dumę Katalonii reprezentują Raphinha i Lamine Yamal, natomiast przedstawicielem mistrzów Francji jest Ousmane Dembele. Chociaż trudno wskazać wyraźnego faworyta, problemów z tym nie miał Kylian Mbappe. 26-latek w rozmowie z Telefoot wypowiedział się na temat zbliżającej się gali.

– Ousmane na zasługuje na Złotą Piłkę. Wspierałem go od samego początku. Gdyby to ode mnie zależało, przywiózłbym mu trofeum prosto do domu – przyznał 90-krotny reprezentant Trójkolorowych, który wskazał na swojego kolegę z kadry.

« Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’Or. »



Kylian Mbappé estime que le trophée doit revenir à Ousmane Dembélé, tout en souhaitant qu’Achraf Hakimi obtienne une belle place au classement. @SaberDesfa pic.twitter.com/392OBe6RlB — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 7, 2025

Dembele i Mbappe w piątek wystąpili w meczu Ukraina – Francja. Napastnik Realu w 82. minucie wpisał się na listę strzelców i ustalił wynik pojedynku na 2:0 dla Les Bleus, natomiast gwiazdor PSG doznał kontuzji mięśniowej i został zmieniony w 81. minucie. Uraz może wykluczyć go z gry nawet na sześć tygodni.