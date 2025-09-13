Barcelona wydała komunikat ws. Yamala! Koszmarne wieści

Lamine Yamal nie zagra w niedzielnym meczu Barcelona - Valencia. Duma Katalonii wydała komunikat ws. gwiazdora, potwierdzając złe wieści. Nastolatek cierpi na dyskomfort w okolicy spojenia łonowego.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal kontuzjowany! Barcelona potwierdziła

Lamine Yamal nie wystąpi w spotkaniu Barcelona – Valencia, które odbędzie się w niedzielę (14 września). Dzień przed meczem pojawiły się informacje, że piłkarz nie trenuje z resztą zespołu. Gerard Romero informował, że przyczyną jest dyskomfort, który uniemożliwia mu grę.

Niedługo potem oficjalna informacja pojawiła się w klubowych mediach. FC Barcelona przekazała, że Yamal odczuwa ból w okolicy spojenia łonowego. Na ten moment nie wiadomo jednak kiedy dokładnie wróci do treningów. Pod znakiem zapytania stoi również jego występ w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów z Newcastle. Starcie ze Srokami zaplanowano na czwartek (18 września).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

„Lamine Yamal odczuwa dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. Obecnie nie może trenować ani grać. Jego powrót do treningów będzie zależał od rozwoju jego stanu zdrowia” – przekazała FC Barcelona w komunikacie.

Yamal jak dotąd w sezonie 2025/2026 rozegrał 3 spotkania, w których zdobył 2 gole i zanotował trzy asysty. Kilka dni temu brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, gdzie wystąpił w obu meczach z Bułgarią i Turcją. Łącznie spędził na boisku 152 minuty.

Barcelona po trzech spotkaniach w lidze ma na swoim koncie siedem punktów. Tym samym zajmują 4. miejsce w tabeli La Liga. W ostatnim meczu zremisowali na wyjeździe z Rayo Vallecano (1:1).