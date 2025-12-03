Kylian Mbappe zdobył piękną bramkę. Real Madryt liczy na przełamanie [WIDEO]

Mbappe trafia dla Realu
Real Madryt stracił w listopadzie pozycję lidera La Liga na rzecz Barcelony po tym, jak zanotował serię trzech remisów z rzędu. Królewscy nie wygrali w lidze od ponad miesiąca, dzieląc punkty kolejno z Rayo Vallecano, Elche i Gironą. W ostatnim meczu punkt dla Madrytczyków uratował Kylian Mbappe, strzelając gola w 67. minucie.
W środowym spotkaniu, rozegranym awansem w ramach 19. kolejki, Los Blancos pod wodzą Xabiego Alonso zmierzyli się na San Mames z Athletikiem Bilbao. Od pierwszych minut w ataku zagrali Vinicius Junior, Mbappe i Federico Valverde.
Królewscy narzucili wysokie tempo i to się opłaciło. Już w 7. minucie Trent Alexander-Arnold podał do Mbappe, który po indywidualnej akcji precyzyjnym strzałem pokonał Unaia Simona. Było to 15. trafienie Francuza w bieżących rozgrywkach La Ligi. Dodatkowo 26-latek ma na koncie dziewięć goli w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Gwiazdor potwierdza w ostatnim czasie, że drużyna może na nim polegać w trudniejszych momentach.
Hiszpański gigant do końca roku zmierzy się jeszcze z Celtą Vigo, Manchesterem City, Deportivo Alaves i Sevillą. Na początku stycznia Królewscy zagrają w Arabii Saudyjskiej o Superpuchar Hiszpanii. Rywalem w półfinale będzie Atletico Madryt.