Athletic - Real Madryt to spotkanie 15. kolejki La Liga. Znamy oficjalne składy na mecz na Estadio San Mames w Bilbao.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Athletic – Real: oficjalne składy na pojedynek w Bilbao

W środowej odsłonie rywalizacji w 19. kolejce La Liga dojdzie do niezwykle interesującego pojedynku. Na Estadio San Mames zmierzą się Athletic i Real Madryt. Trudno wskazać faworyta tego starcia, ale bez wątpienia nie są nim Królewscy. Stołeczna ekipa zremisowała trzy ligowe mecze z rzędu, a na dodatek przegrała poprzednią potyczkę w Bilbao.

W 19. serii gier sezonu 2024/25 Athletic pokonał Real 2:1 na własnym stadionie. Jaki wynik padnie dzisiaj? Madrytczycy chcą wrócić na zwycięską ścieżkę i marzą o triumfie w „jaskini lwa”. Dlatego Xabi Alonso wystawił najmocniejszy możliwy skład.

Hiszpan zadbał o zabezpieczenie środka pola. Dlatego od pierwszych minut wystąpią Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga. Za Kylianem Mbappe pojawi się Jude Bellingham.

Athletic – Real Madryt: składy na mecz

Athletic Bilbao: Unai Simon – Adama Boiro, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Inigo Lekue – Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego – Nico Williams, Gorka Guruzueta, Alex Berenguer

Real Madryt: Thibaut Courtois – Alvaro Carreras, Antonio Rudiger, Eder Militano, Trent Alexander-Arnold – Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga – Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Federico Valverde