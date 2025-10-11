Alarm w Realu Madryt. Dwie gwiazdy kontuzjowane

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe i Mastantuono opuścili zgrupowania swoich reprezentacji

Kylian Mbappe oraz Franco Mastantuono opuścili zgrupowania swoich reprezentacji narodowych z powodu problemów zdrowotnych -poinformowały odpowiednio francuska i argentyńska federacja piłkarska. 26-letni napastnik doznał urazu tej samej kostki, z którą miał problem już podczas ostatniego ligowego spotkania Realu Madryt z Villarrealem (3:1). Mimo kontuzji, Mbappe zdążył jeszcze wpisać się na listę strzelców i zaliczyć asystę w wygranym 3:0 meczu z Azerbejdżanem. Z kolei 18-letni Franco Mastantuono opuścił kadrę Argentyny z powodu przeciążenia mięśnia uda, które uniemożliwiło mu dalszy udział w sesjach treningowych.

Obaj zawodnicy Realu Madryt powrócili już do stolicy Hiszpanii, gdzie w najbliższych godzinach przejdą szczegółowe badania medyczne. Według wstępnych doniesień urazy zarówno Mbappe, jak i Mastantuono nie są poważne, a ich przerwa w treningach potrwa najwyżej kilka dni. Trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso – może więc z optymizmem patrzeć w przyszłość, a także liczyć na obecność obu piłkarzy w nadchodzących niezwykle istotnych spotkaniach przeciwko Getafe (19 października), Juventusowi (22 października) oraz Barcelonie (26 października).

W trwającym sezonie Kylian Mbappe i Franco Mastantuono odgrywają kluczowe role w zespole Los Blancos. Francuski atakujący rozegrał dotychczas 13 meczów, w których zdobył 15 bramek i zaliczył 2 asysty, potwierdzając status lidera formacji ofensywnej Realu Madryt. Z kolei młody Argentyńczyk pojawił się na boisku w 9 spotkaniach, notując 1 gola oraz 1 ostatnie podanie. Obaj piłkarze są filarami ekipy Xabiego Alonso, dlatego ich stan zdrowia stanowi obecnie jeden z najważniejszych tematów w stolicy Hiszpanii.