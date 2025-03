Mbappe dorówna Ronaldo w Realu Madryt? Carlo Ancelotti zabrał głos

Carlo Ancelotti przyznał, że Kylian Mbappe jest w stanie dorównać dorobkowi Cristiano Ronaldo w Realu Madryt. - Ciężko ich porównać, ale uważam, że ma potencjał, aby to zrobić - powiedział włoski szkoleniowiec na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe

Carlo Ancelotti: Mbappe ma potencjał, żeby to zrobić

Kylian Mbappe zdobył dwie bramki w meczu Realu Madryt z Leganes w ramach 29. kolejki La Ligi, dzięki czemu zrównał się z Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o liczbę trafień w debiutanckim sezonie w zespole Królewskich. Obaj zawodnicy strzelili po 33 gole, przy czym Portugalczyk potrzebował do tego 35 spotkań, a Francuz wystąpił dotychczas w 45 pojedynkach. Były gwiazdor PSG ma przed sobą jeszcze kilkanaście meczów w obecnym sezonie, więc zapewne uda mu się pobić dorobek 40-letniej legendy.

Młodszy z piłkarzy jest dopiero na początku swojego pobytu w stolicy Hiszpanii. Carlo Ancelotti został poproszony o porównanie Francuza oraz Portugalczyka. – Kylian Mbappe i Cristiano Ronaldo? Trudno jest porównywać różnych zawodników. Życzę Kylianowi, aby był w stanie osiągnąć tyle, co Cristiano w Realu Madryt. Myślę, że Mbappe ma potencjał, by to zrobić – powiedział włoski szkoleniowiec na konferencji prasowej przed rewanżowym meczem z Realem Sociedad w ramach półfinału Pucharu Króla.

Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Francji z powodzeniem występuje w drużynie Los Blancos od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu na podstawie wolnego transferu po tym, jak wcześniej wygasła jego umowa z Paris Saint-Germain. 26-latek jako piłkarz Realu Madryt wstawił już dwa trofea do gabloty – Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny – wpisując się na listę strzelców w obu tych spotkaniach.