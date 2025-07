Lamine Yamal zachwycił legendę Realu. „To nienormalne”

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Toni Kroos scharakteryzował Lamine Yamala. Niemiec zachwycony Hiszpanem

Lamine Yamal ma za sobą świetny sezon 2024/2025, w trakcie którego zdobył kilka trofeów z FC Barceloną. Na temat reprezentanta Hiszpanii wypowiedział się Toni Kroos, wyrażając swój zachwyt nad utalentowanym graczem w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”.

– Trafiłem do pierwszej drużyny Bayernu również w wieku 17 lat, ale nie byłem na poziomie Lamine Yamala. On jest po prostu fenomenalny. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w tym wieku. Mówię o regularności jego występów, bo jego naturalny talent jest oczywisty – stwierdził Niemiec.

– To, co utwierdza mnie w przekonaniu, że ten chłopak jest wyjątkowy, to jego nieustanna chęć bycia liderem na boisku. W trudnych momentach zawsze przejmuje inicjatywę, a w wieku 17 lat to coś zupełnie niespotykanego. Miał dwa świetne sezony, a ostatni był po prostu niesamowity. Nigdy nie widziałem tak młodego zawodnika na takim poziomie – dodał Kroos.

Lamine Yamal to wychowanek Barcelony. 17-letni zawodnik trafił do pierwszej drużyny Blaugrany w lipcu 2023 roku. Jak dotąd rozegrał w niej łącznie 106 spotkań, notując 25 bramek i 34 asysty.

Aktualny kontrakt Lamine Yamala z katalońskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2031 roku. Jego rynkowa wartość jest szacowana na 200 milionów euro.

Czytaj także: Luis Enrique o PSG i Realu. Hiszpan z jasnym przekazem